Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию

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Войска Советского Союза с численностью около полумиллиона человек 30 ноября 1939 вторглись в Финляндию. Это стало началом так называемой "Зимней войны".

Нападение войск произошел после того, как Кремль, опасаясь возможного нацистского наступления через Финляндию, настойчиво призывал к обмену территориями. Это отодвинуло бы финскую границу от Ленинграда на несколько десятков, а то и сотен километров.

Советский Союз начал необъявленную войну. Советские войска планировали легкую победу, но этого не произошло. Впоследствии Красная армия одержала победу над страной с населением 3,7 миллиона человек. Произошло это через несколько месяцев и страшной ценой. Об этом говорится на сайте Радио Свобода.

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Архив фотографий Сил обороны Финляндии содержит примерно 7000 фотографий. Оцифрованная небольшое количество фото и опубликованы в 2013 году.

Жителей станицы Полтавской на Кубани согнали на привокзальную площадь 27 ноября 1932-го. Первый секретарь Московского обкома ВКП (б) Лазарь Каганович вышел из поезда в окружении солдат красной армии и приказал казакам сдать весь хлеб.