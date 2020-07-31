Показали фото животных, которые обожают принимать "солнечные ванны"

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Целый год мы ждем лета, чтобы насладиться теплом, цветущими полями и позагорать на пляже. Животные не меньшие фанаты "горячей" поры года. Они обожают солнце, поэтому стараются поймать как можно больше витамина D.

Bright Side собрал лучшие фото домашних любимцев, которые обожают нежиться на солнышке.

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Более 12 000 лет назад - впервые одомашнили собак. Тогда, люди использовали их, как рабочую силу. Чаще всего ходили с ними на охоту. Сейчас собаки выполняют не менее интересные задачи: от поиска трюфелей до задержания преступников.