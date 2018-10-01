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понедельник, 01 октября 2018 23:30

Показали фото невероятно милых кроликов
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Кролики способны растрогать любого.
Фото: boredpanda.com
Кролики способны растрогать любого.
Кролики способны растрогать любого.
Кролики способны растрогать любого.
Кролики способны растрогать любого.

Кролики неплохо поддаются дрессировке. Им вполне по силам выучить свою кличку и выполнять легкие команды. Опрятности этим животным не занимать. Как и кошек, купать их не надо. Единственное — следует подрезать когти.

Напомнил своей фотоподборкой, за что все так любят этих очаровательных созданий, развлекательный ресурс boredpanda.

Жить кролики способны более 12 лет. Причем по продолжительности жизни вислоухие породы опережают прямостоячих. Наибольшей угрозой для этих животных является стресс и разные инфекции.

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Ранее показали подборку трогательных фото невероятно милых хомяков. Не так много людей выбирает данных животных себе в качестве домашних любимцев. Однако зря, ведь с этими миловидными грызунами может быть не менее интересно, чем с котами и собаками.

boredpanda.com
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