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суббота, 21 июля 2018 03:28

Показали документы семьи выдающегося украинского гетмана
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Выставка "Скоропадские в истории Украины" презентует личные вещи семьи Скоропадских. В частности документы, фотографии и научные исследования.
Фото: volyn.com.ua
Выставка "Скоропадские в истории Украины" презентует личные вещи семьи Скоропадских. В частности документы, фотографии и научные исследования.
Выставка "Скоропадские в истории Украины" презентует личные вещи семьи Скоропадских. В частности документы, фотографии и научные исследования.
Выставка "Скоропадские в истории Украины" презентует личные вещи семьи Скоропадских. В частности документы, фотографии и научные исследования.
Выставка "Скоропадские в истории Украины" презентует личные вещи семьи Скоропадских. В частности документы, фотографии и научные исследования.

В Затурцывському мемориальном музее Вячеслава Липинского на Волыни, работает тематическая выставка посвящена украинскому гетману Павлу Скоропадскому.

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Выставке "Скоропадские в истории Украины" широко представляет материалы о роде Скоропадский, в частности документы, фотографии и научные исследования, передает Волынь.

Одним из ценных документов выставки есть лист гетьманивни Елены Отт-Скоропадской к научной сотруднице музея Наталии Гатальской, где госпожа Елена выражает удовлетворение тем, что длится реконструкция дома Липинских.

В Одесском музее западного и восточного искусства проходить выставка "Сокровища Тибета" на которой представлены свыше 500 произведений искусства из Тибета, Непала, Индии, бутана и других стран.

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