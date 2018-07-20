Показали документы семьи выдающегося украинского гетмана

Фото: volyn.com.ua

В Затурцывському мемориальном музее Вячеслава Липинского на Волыни, работает тематическая выставка посвящена украинскому гетману Павлу Скоропадскому.

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Выставке "Скоропадские в истории Украины" широко представляет материалы о роде Скоропадский, в частности документы, фотографии и научные исследования, передает Волынь.

Одним из ценных документов выставки есть лист гетьманивни Елены Отт-Скоропадской к научной сотруднице музея Наталии Гатальской, где госпожа Елена выражает удовлетворение тем, что длится реконструкция дома Липинских.

В Одесском музее западного и восточного искусства проходить выставка "Сокровища Тибета" на которой представлены свыше 500 произведений искусства из Тибета, Непала, Индии, бутана и других стран.