Показали чрезвычайно эмоциональные фото брошенных собак, которые нашли себе новый дом

Фото: brightside.me

Ежегодно службы отлавливают на улицах миллионы бездомных животных и помещают их в приюты. Если желающих стать хозяином четырехлапого не находится, его усыпляют. По статистике, только в США подобная участь настигает около 3,4 млн собак и кошек в год. Лишь немногим счастливчикам улыбается удача и их же забирают в новую семью.

Красноречивые фото четырехлапых во время пребывания в приюте и после "усыновления" показало издание Bright Side.

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Блогер случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку. Девушка сразу удалила ролик с YouTube-канала, но подписчики уже успели его распространить.