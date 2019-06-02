Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию

Фото: majadaniels.com

Фотограф Майя Дэниелс создала фотопроект посвящен городку центральной Швеции Ельвдален. В нем соединила свои новые снимки и работы фотографа, который жил там 100 лет назад.

На фотографиях женщина пыталась передать мистические легенды, традиции и быт местных, пишет birdinflight.com.

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"Всегда наведывалась в Ельвдален. У нас там маленькая хижина, где живут мои бабушка и дедушка. В 2016-м я поехала из Лондона и три года прожила у родственников, чтобы сосредоточиться на работе. Местные меня быстро приняли к себе, они выросли на народных поверьях и знают, как жить, чтобы не огорчать лесных существ. Скорее всего, они не верят во все эти истории, но передали некоторые из них мне. Ельвдален имеет свой язык, она казалась мне очень таинственным. Старшие родственники иногда говорили на нем, мне интересно было слушать. Когда бабушка я и дедушка учились в школе, им запрещали так говорить. Со временем они почти перестали ним пользоваться. Даже лингвисты и историки удивляются, как ельвдальському удалось сохраниться до сих пор", - рассказывает Дэниелс.

Фотограф и архитектор Александр Бурлака снимает самые необычные балконы в разных городах Украины. Свои работы разместил в книге Balcony Chick. Перестраивать балконы начали в 1960 годах. Обычно это делали, чтобы увеличить площадь домов. По словам фотографа, чаще всего здания трансформируют в крупных городах-миллионниках.