Как украинцы обустраивают балконы: интересный фотопроект

Фото: Александр Бурлака/birdinflight.com

Фотограф и архитектор Александр Бурлака снимает самые необычные балконы в разных городах Украины. Свои работы разместил в книге Balcony Chick.

"Думаю, я снял около полутора тысяч балконов. Когда набралось достаточно фотографий, понял, что их можно разделить на несколько типов. Пытались сделать так, чтобы в книгу вошли разные. В результате для публикации выбрали около сотни снимков", - говорит Бурлака, передает birdinflight.com.

Перестраивать балконы начали в 1960 годах. Обычно это делали, чтобы увеличить площадь домов. По словам фотографа, чаще всего здания трансформируют в крупных городах-миллионниках. Люди там богаче. Жители меньших населенных пунктов больше ценят исторические места, даже создают специальные сообщества, которые за этим следят.

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"Кто-то делает бассейн, кому некуда складывать старые вещи. Некоторые даже пасеку на балконе ставят. Я видел патент на разрешение строительства балконной пристройки, чтобы выращивать там грибы", - добавляет автор Balcony Chick.

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