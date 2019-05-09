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пятница, 10 мая 2019 02:24

Как украинцы обустраивают балконы: интересный фотопроект
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Показали, как украинцы обустраивают балконы
Фото: Александр Бурлака/birdinflight.com
Показали, как украинцы обустраивают балконы
Показали, как украинцы обустраивают балконы
Показали, как украинцы обустраивают балконы
Показали, как украинцы обустраивают балконы

Фотограф и архитектор Александр Бурлака снимает самые необычные балконы в разных городах Украины. Свои работы разместил в книге Balcony Chick.

"Думаю, я снял около полутора тысяч балконов. Когда набралось достаточно фотографий, понял, что их можно разделить на несколько типов. Пытались сделать так, чтобы в книгу вошли разные. В результате для публикации выбрали около сотни снимков", - говорит Бурлака, передает birdinflight.com.

Перестраивать балконы начали в 1960 годах. Обычно это делали, чтобы увеличить площадь домов. По словам фотографа, чаще всего здания трансформируют в крупных городах-миллионниках. Люди там богаче. Жители меньших населенных пунктов больше ценят исторические места, даже создают специальные сообщества, которые за этим следят.

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"Кто-то делает бассейн, кому некуда складывать старые вещи. Некоторые даже пасеку на балконе ставят. Я видел патент на разрешение строительства балконной пристройки, чтобы выращивать там грибы", - добавляет автор Balcony Chick.

На полуострове Агнабланах в Ирландии туристам предлагают пожить в пузыревидных гостевых домах. Изюминкой зданий являются абсолютно прозрачные стены и потолок. Принадлежат необычные помещения местному курорту Finn Lough.

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