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среда, 31 июля 2019 02:25

Подают с молоком и без: создали чай со вкусом пива

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Австралийская пивная кампания Victoria Bitter продаёт пакетированный чай со вкусом пива.

В кампании заявляют, что чай безалкогольный и его можно пить за завтраком, пишет Лига. Новости.

Чай напоминает алкогольный напиток на вкус и даже пахнет пивом. Продукт выпустили в продажу в понедельник. Покупателей заинтересовал новый продукт настолько, что большую часть товара раскупили в утро понедельника.

Автор: Корреспондент.net
  В кампании заявляют, что чай безалкогольный и его можно пить за завтраком
В кампании заявляют, что чай безалкогольный и его можно пить за завтраком

Создатели необычного чая призывают "бойкотировать английский завтрак и пить чай от VB в ранние часы и будние дни", таким образом, заменяя пиво.

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Чай можно подавать как с молоком, так и без. Приобрести нестандартный напиток можно за $10, но исключительно на территории Австралии.

Чай под названием Silver Tips Imperial собирают специально обученные люди безоблачными ночами на полнолуние. Тогда планеты создают уникальные условия для сбора урожая, считают. Производят чай сорта улун. Он стоит между черным и зеленым, который в Китае называют сине-зеленым или голубым. Улун Silver Tips Imperial 4 года назад стоил $ 1850 за 1 кг. Это самый дорогой чай, который когда-то производили в Индии. Его быстро раскупают ограниченными партиями элитные клиенты из Великобритании, США и Японии.

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