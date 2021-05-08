Почти лето: в Украине на выходных кардинально поменяется погода

Погода в Украине на длинных выходных, связанных с празднованием Дня победы, кардинально поменяется. Если в субботу 8 мая термометры будут показывать около +10, то уже 10 мая нас ждет +20 и даже больше. В то же время по стране будет перемещаться грозовой фронт.

О погоде нам рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, суббота 8 мая будет самой холодной в ближайшей перспективе. На Западе, Севере и в Центре прогнозируется +11+15 градусов днем, на остальных территориях - от +15 до +22. Ночью будет +8+12 градусов кроме западных областей, где ожидается +5+7 градусов.

А синоптик Наталка Диденко даже прогнозирует на Западе заморозки.

Сильные дожди, местами с грозами завтра ожидаются на большинстве территорий, кроме западных, Житомирской, Киевской областей.

В Киеве 8 мая будет днем +13+15, ночью +8+10, осадки маловероятны, сильный ветер.

Воскресенье, 9 мая, принесет погодные перемены с антициклоном. Почти по всей стране будет солнечно и ясно, но похолодает, как днем, так и ночью. Дожди с грозами возможны лишь на Востоке.

Температура днем +12+17 (на Закарпатье +17+19), ночью +2+5, а на Юге и Востоке +4+9 градусов.

В Киеве на 9 мая синоптики прогнозируют ясный, солнечный день со скромными +13+15 днем и +2+4 ночью. Без осадков.

А вот понедельник, 10 мая, встретит украинцев настоящим теплом почти по всей территории страны. Осадки возможны на Востоке, где будет прохладнее - от +13 до +17 градусов.

На Западе будет почти жарко - от +20 до +25 градусов, а на Севере, Юге и в Центре +16+19 тепла. Ночь при этом будет прохладной - от +2 до +7 (на Юге до +9).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приметы 8 мая: не отказывайте себе ни в чем

В Киеве тепло, солнечно, без осадков. Температура +19+21 днем, а ночь холодная, +2+4.

Погода в мае 2021 может удивить ночными заморозками даже во второй половине месяца, но конец весны обещает быть жарким. Осадков в этом месяце будет немного, первая половина мая будет достаточно прохладной. Но после 15 мая придет потепление до + 19 + 21 градусов. Последняя декада будет уже жаркой. С 20 по 31 мая синоптик прогнозирует + 24 + 28 градусов.