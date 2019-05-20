Почему не стоит начинать работу раньше 10 утра

Начало рабочего дня до 10 утра приводит к тому, что сотрудники чаще болеют, больше устают и живут в постоянном стрессе. Фото: ua.depositphotos.com

Мы все делаем неправильно. Живем по графику, который нам совершенно не подходит. Во сколько начинается ваш рабочий день? А во сколько вам приходится вставать, чтобы приезжать вовремя? Во многих компаниях заведено приходить в офис рано утром и оставаться допоздна: работодателям кажется, что так они могут выжать из персонала максимум пользы.

Однако ученые из Оксфордского университета утверждают, что требование начинать рабочий день до 10 утра приводит к тому, что сотрудники чаще болеют, больше устают и живут в постоянном стрессе, пишет psychologies.ru.

Традиционный график работы с 9:00 до 18:00 не подходит взрослым в возрасте до 55 лет, поскольку не совпадает с их циркадными ритмами. Это создает серьезную угрозу настроению, личной эффективности и психическому состоянию в целом.

Эксперименты по изучению циркадных ритмов показали, что основная масса учащихся не способна концентрироваться на занятиях до 10 утра. Так, десятилетний ученик начинает соображать только после 8:30, шестнадцатилетний — после 10:00, а студент университета окончательно просыпается к 11:00. Профессор Пол Келли совершенно уверен, что небольшие изменения в учебном графике принесут ощутимую пользу и помогут повысить успеваемость. Что заставляет его так думать?

Фото: ua.depositphotos.com

В свое время, будучи директором средней школы, Келли сдвинул начало уроков с 8:30 на 10:00 и обнаружил, что успеваемость лучших учеников повысилась на 19%. Получается, компании, которые рассчитывают, что ранний приход сотрудников обеспечит им успех, сами себе вредят. Дело не только в снижении производительности: такая ситуация рано или поздно отразится на здоровье персонала.

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"Это огромная социальная проблема. Работу следует начинать не раньше 10 утра и придерживаться такого графика до 55 лет, - уверен Келли. - Сейчас большинство тех, кто работает в офисе, не может нормально выспаться. Мы превращаемся в хронически недосыпающее общество. Организму наносится непоправимый вред, нарушается деятельность всех жизненно важных систем, возникают и развиваются эмоциональные и физические и расстройства.

Рабочие ритмы печени и сердца принципиально различаются, а мы сбиваем их с толку, заставляя одновременно включаться на два-три часа раньше. Мы не в силах изменить ход суточных биологических часов, не можем автоматически настроить нужное нам время пробуждения. Активность тела зависит от солнечного света, и реагирует на него гипоталамус, а не зрение. Это касается не только офисных сотрудников, но и людей, которые, например, находятся в больнице. Их насильно будят и кормят завтраком, который в них буквально не лезет. Приходится подчиняться, ведь они себе не принадлежат. Лишение сна - это пытка".

Фото: ua.depositphotos.com

Всего одна неделя без нормального сна (меньше шести часов каждую ночь) вызывает огромное количество генных нарушений. Недостаток сна губителен для продуктивности, долгосрочной памяти, концентрации внимания, провоцирует пристрастие к наркотикам и алкоголю, приводит к развитию тревожности, раздражительности, неконтролируемого гнева, импульсивного поведения, увеличению веса и высокому артериальному давлению.

По данным нейробиологов, подростки биологически запрограммированы на то, чтобы засыпать не раньше полуночи. Они не могут окончательно проснуться и ощутить прилив энергии до 10 утра.

Доктор Келли уверен, что почти все студенты недосыпают как минимум по 10 часов в неделю, поскольку вынуждены рано вставать. "Достаточно всего лишь изменить время начала трудового дня, чтобы улучшить качество жизни целых поколений. Нынешний распорядок привел к колоссальным социальным проблемам. Но перед нами фантастические возможности. Мы можем совершить то, за что нам будут благодарны миллионы людей на Земле".

С возрастом наши циркадные ритмы изменяются. Когда мы становимся старше, мелатонина в нашем организме вырабатывается меньше, поэтому мы просыпаемся все раньше и раньше. Такие изменения начинаются после тридцати. Согласно исследованию Пола Келли, идеальное время для того, чтобы просыпаться и при этом хорошо себя чувствовать, в 20 лет - 9.30, в 30 лет - 8 часов утра, в 40 лет - 7.30, в 50 - 7 часов утра, а после 60 лет - 6.30 утра. Поэтому совершенно нормально для стариков вставать с рассветом - этого требуют их циркадные ритмы. Конечно, при этом нужно скоординировать и время отхода ко сну. В соответствии с рекомендациями Национальной ассоциации сна Великобритании, продолжительность сна для взрослых людей должна составлять от 7 до 9 часов, для пожилых людей после 65 лет - от 7 до 8 часов.