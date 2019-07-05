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суббота, 06 июля 2019 07:10

Поцелуй длиной в двое суток, - рекорды, затмевающие ум
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Традиционно 6 июля в мире отмечают день поцелуев.

Этот праздник зародился в Великобритании, более чем 20 лет назад. С тех пор в этот день по всему миру устанавливают "поцелуйные рекорды", поздравляют близких людей, друзей, знакомых.

Gazeta.ua подготовила подборку самых известных рекордов, которые не укладываются в голове.

15 сентября 1990 года самый известный "целовальник" мира Альфа Вольфрам из Миннесоты установил рекорд. Ему удалось поцеловать 8001 человека за 8 часов. А это означает, что каждые 3,6 секунд он кого-то целовал.

Автор: k1.ua
  6 июля отмечают Всемирный день поцелуев
6 июля отмечают Всемирный день поцелуев

Первый поцелуй на экране появился в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием "Поцелуй"(1896), который продемонстрировали Мэй Ирвин и Джон С. Райе

Автор: k1.ua
  6 июля отмечают Всемирный день поцелуев
6 июля отмечают Всемирный день поцелуев

В 1926 год, компания "Уорнер Бразерс" представила киноленту "Дон Жуан", которая вошла в историю как самый насыщенный поцелуями. В нем насчитали 191 поцелуй.

Автор: k1.ua
  6 июля отмечают Всемирный день поцелуев
6 июля отмечают Всемирный день поцелуев

Самый длинный поцелуй в кино: Реджис Туми и Джейн Уайман целовались на протяжении 185 секунд в фильме "You're in the Army Now" ("Теперь ты в армии", 1941 год), что занимает 4% всей продолжительности фильма.

Автор: k1.ua
  6 июля отмечают Всемирный день поцелуев
6 июля отмечают Всемирный день поцелуев

В 2013 году в день влюбленных пара из Таиланда установила мировой рекорд, непрерывно целуясь 58 часов 35 минут и 58 секунд (более 2 суток).

Автор: k1.ua
  6 июля отмечают Всемирный день поцелуев
6 июля отмечают Всемирный день поцелуев
День святого Валентина планирует праздновать три четверти украинцев. На подарки в среднем потратят 1400 грн.Затраты мужчин в мире на праздник вдвое превышают женские. Исключения - Германия и Швеция.
Автор: Ирина Кальченко
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