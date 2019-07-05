Поцелуй длиной в двое суток, - рекорды, затмевающие ум

Традиционно 6 июля в мире отмечают день поцелуев.
Этот праздник зародился в Великобритании, более чем 20 лет назад. С тех пор в этот день по всему миру устанавливают "поцелуйные рекорды", поздравляют близких людей, друзей, знакомых.
Gazeta.ua подготовила подборку самых известных рекордов, которые не укладываются в голове.
15 сентября 1990 года самый известный "целовальник" мира Альфа Вольфрам из Миннесоты установил рекорд. Ему удалось поцеловать 8001 человека за 8 часов. А это означает, что каждые 3,6 секунд он кого-то целовал.
Первый поцелуй на экране появился в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием "Поцелуй"(1896), который продемонстрировали Мэй Ирвин и Джон С. Райе
В 1926 год, компания "Уорнер Бразерс" представила киноленту "Дон Жуан", которая вошла в историю как самый насыщенный поцелуями. В нем насчитали 191 поцелуй.
Самый длинный поцелуй в кино: Реджис Туми и Джейн Уайман целовались на протяжении 185 секунд в фильме "You're in the Army Now" ("Теперь ты в армии", 1941 год), что занимает 4% всей продолжительности фильма.
В 2013 году в день влюбленных пара из Таиланда установила мировой рекорд, непрерывно целуясь 58 часов 35 минут и 58 секунд (более 2 суток).
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