По улице города бродил страус

В Черновцах на улице заметили страуса. Фото: acc.cv.ua

В Черновцах на дамбе реки Прут бродил страус.

Соответствующее видео распространил в Facebook горожанин Александр Веренинов.

"Глобальное потепление, страусы на дамбе", - подписал видео.

Вопрос о выезде на место "происшествия" решался, ведь хозяин птицы нашелся, рассказала директор Центра стерилизации животных Ольвия Попова.

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"Вероятно, птица из какой-то фермы. В общем, чтобы поймать птицу, надо ее усыпить. А для этого необходимо большое количество снотворного, 1 шприц стоит примерно $14", - рассказала Попова для ИА АСС.

В результате пернатого путешественника забрал его хозяин.

В парке неподалеку от Конча-Заспы под Киевом семья диких кабанов прогуливалась по заснеженному лесу.