По улице города бродил страус

В Черновцах на дамбе реки Прут бродил страус.
Соответствующее видео распространил в Facebook горожанин Александр Веренинов.
"Глобальное потепление, страусы на дамбе", - подписал видео.
Вопрос о выезде на место "происшествия" решался, ведь хозяин птицы нашелся, рассказала директор Центра стерилизации животных Ольвия Попова.
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"Вероятно, птица из какой-то фермы. В общем, чтобы поймать птицу, надо ее усыпить. А для этого необходимо большое количество снотворного, 1 шприц стоит примерно $14", - рассказала Попова для ИА АСС.
В результате пернатого путешественника забрал его хозяин.
В парке неподалеку от Конча-Заспы под Киевом семья диких кабанов прогуливалась по заснеженному лесу.
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