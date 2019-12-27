"Плохие" подарки: что не стоит дарить и почему

Если вы вдруг получили подарок из «запрещенного списка» - всегда можно его «выкупить» и обезопасить себя от неприятностей. Фото: ua.depositphotos.com

Считается, что дарить пустой кошелек – к тратам, а желтые цветы – к расставанию. Откуда взялись эти суеверия и стоит ли в них верить?

Дарить или нет

Нельзя дарить, согласно приметам, носовые платки – к слезам, а свечи, полотенца и тапочки – к похоронам, зеркала, жемчуг и колюще-режущие предметы – к неприятностям, нижнее белье и вязанные вещи – к изменам в случае, если подарить мужу, спиртное – к потере здоровья, кошелек без содержимого – деньги в таком аксессуаре водиться не будут, пишет marieclaire.ru.

Также плохо дарить животных – считается, что они не проживут долго, а статуэтки птиц – предвестники всего самого плохого. По традиции не стоит дарить посуду, книги, цепочки, носки и желтые цветы – это все к расставанию или разлуке. Считается, подаренные часы сулят крупную ссору и даже укорачивают жизнь.

Фото: ua.depositphotos.com

В списке "разрешенных" подарков оказались ковры, скатерти и подушки – все эти вещи окутаны положительной энергией.

Откуда появились приметы про плохие подарки?

На самом деле, никакой мистической подоплеки нет. Эти суеверия пришли к нам из древности, когда у простых людей не было денег купить что-то дорогое, а потому любой предмет воспринимался как нечто чуждое, за исключением подушек, ковров и скатертей – это все традиционно дарили на свадьбу.

Зеркала же, снискали дурную славу, потому что ими частенько пользовались разные гадалки и колдуньи. Да и были они, в основном, у тех, кто мог себе их позволить.

Носовые платки только у славян ассоциировались с похоронами, а во Франции, например, батистовые носовые платочки причислялись к предметам роскоши, и к ним было совсем другое отношение.

Фото: ua.depositphotos.com

Получить в подарок нож и любой другой предмет подобного рода на Востоке и в Европе считалось признаком силы и уважения, на Руси же это сулило неприятности, потому что в понимании древних славян такие предметы ассоциировались с войной.

Как обойти каждую из плохих примет, не накликав при этом на себя беды.

Если вам дарят что-то из списка неблагонадежных подарков (красивый нож, часы, щенка, носки, тапочки, полотенце, жемчужное ожерелье), нужно просто отдать за это деньги – другими словами "выкупить" свой подарок: все проблемы со страшными последствиями будут сразу решены.

Известно, что чрезмерное употребление спиртных напитков вредит здоровью, а потому наши предки, верившие в суеверия, решили обезопасить своих близких, внеся алкоголь в "запрещенный список" подарков.

Набор столовых приборов может стать хорошим подарком для тех, кто поступает в кулинарную школу или готовится к новоселью. Но если у вас появится желание подарить кому-то нож в единственном экземпляре – подумайте еще раз. Кроме того, что этот презент выглядит чудно и подозрительно, так еще и существует примета, что такой подарок может привести к ссоре или расставанию с тем человеком, которому вы его преподнесете.