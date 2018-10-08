Пианист дает концерты в джунглях - слоны в восторге

Піаніст Пол Бартон, 57 років, переїхав з Англії в тайські джунглі. Перевіз туди своє фортепіано і грає класику для слонів. На його концерти сходиться багато місцевих мешканців.

Почав грати для тварин Пол у 2011 році. Він вірить, що музика Баха і Бетховена може допомогти слонам реабілітуватися. Працює музикант в Elephants World в Канчанабурі, Таїланд. Ця організація піклується про більше як 30 старих і хворих слонів. Молоді і здорові слони тут живуть теж. Приїхав він сюди як турист. Потім вирішив зіграти для тварин. Керівник парку дозволив чоловікові привезти у джунглі фортепіано, пише Daily Mail.

Фото: dailymail.co.uk

Першим слоном, якому зіграв Бартон, був Плара. Коли сліпий слон почув перші звуки, він покинув свій сніданок і нерухомо слухав музику.

"Майже всі слони реагують на музику. Зазвичай вони починають рухатись. Деякі підходять близько до піаніно, можуть навіть покласти на нього свій хобот. Якщо музика їм не подобається, вони йдуть геть. Молоді слони зазвичай починають бігати довкола піаніно", - розповів музикант.

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Піаніст грає слонам повільні, класичні номери. В його репертуарі 28 композицій. У кожного слона свій смак. Дикі мавпи також приходять послухати класику. Вони збираються групами на скелі поруч і слухають.

"Коли ви так перебуваєте так близько із слонами, виникає зв'язок, який важко пояснити словами", - розповів Пол.

Пол Бартон переїхав до Таїланду 22 роки тому, щоб вчити людей грі на фортепіано. В країні він планував пробути 3 місяці. Але зустрів тут дружину, у пари народилась донька. Родина живе на території Elephants World. Вони допомагають доглядати за слонами.