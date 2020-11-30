Певица спасла от смерти слона

Одинокий слон. Фото: AP

Пакистанский слон по имени Кааван 35 лет жил в тесном вольере. После смерти его возлюбленной, у животного возникли проблемы с психикой, слон набрал лишний вес и получил прозвище "одиноком в мире".

Активисты, к которым впоследствии присоединилась и певица Шер, пытались спасти Каавана. Дошли до Верховного суда Пакистана. Он постановил освободить животное. Приютить Каавана вызвался заповедник в Камбожди.

По его истории, как анонсировала певица, собираются снять фильм.

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На Шри-Ланке около 7,5 тыс. Диких слонов. Население острова 22 млн человек. Слонов почитают и используют иногда в религиозных и культурных церемониях.