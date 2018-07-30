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четверг, 02 августа 2018 23:28

Пес от которого отказались владельцы, стал звездой интернета
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Покинутая собака-медвежонок стал случайно звездой интернета
Фото: boredpanda.com
Покинутая собака-медвежонок стал случайно звездой интернета
Покинутая собака-медвежонок стал случайно звездой интернета
Покинутая собака-медвежонок стал случайно звездой интернета
Покинутая собака-медвежонок стал случайно звездой интернета

Собаки могут быть лучшими друзьями человека, но это не значит, что человек всегда является дружественным относительно них. Примером этого является история жизни пса Бертрама, которого выбросили на улицу бывшие хозяева. Щенок попал в приют, где его подобрал нью-йоркский художник Кэти Грейсон.

Об этом пишет Вoredpanda.

Он описывает собаку как очень харизматичного. Благодаря своей окраске похож на медведя.

Новый хозяин завел Бертраму аккаунт в Instagram, где у него уже накопилось 93 000 подписчиков. Псу также подобрали стильную одежду и аксессуары.

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"Я люблю, когда люди приходят в галерею, чтобы увидеть Берти или когда они приносят своих собак, чтобы их познакомить. Берт очень спокойный и любознательный. Галерея свободная и открытая для публики, поэтому я рад всем", - сказал художник.

Он не виноват в том, что его покинулы в 5-месячном возрасте. Причиной стало то, что щенок был "слишком большим, чтобы продать"

Фотограф и кинорежиссер Дрю Доггетом из Нью-Йорка представил уникальную фотосерию под названием "В королевстве легенд". В своих работах он показал невероятную красоту природы и диких лошадей в Исландии.

"Во многом меня привлекала Исландия через мою заинтересованность полезным, которую я имел с тех пор, как был ребенком." Двадцать тысяч лье под водой "Жюля Верна была одной из многих книг, которые я перечитывал", - рассказал фотограф.

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