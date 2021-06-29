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среда, 30 июня 2021 02:28

Пекинская утка стала звездой интернета: чем прославилась пернатая
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Утка прославилась роскошной шевелюрой.
Фото: mypetducks
Утка прославилась роскошной шевелюрой.
Утка прославилась роскошной шевелюрой.
Утка прославилась роскошной шевелюрой.
Утка прославилась роскошной шевелюрой.

Эта пекинская утка, которую нежно зовут Гертрудой, из США. Пернатая стала известной на просторах интернета благодаря оригинальной прическе, которой ее наградила природа. Поэтому ее сравнивают с Джорджем Вашингтоном, королевой Елизаветой, Альбертом Эйнштейном и многими другими личностями, известными своими волосами.

Об этом пишет Вoredpanda.

В Холли Мид из Пенсильвании много уток, но Гертруда особенная. Имеет прическу, которой большинство могли бы позавидовать. Ее шевелюра не что иное, как перья.

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"Гертруда - это моя 3-х с половиной летняя хохлатая пекинская утка. Когда она вылупилась, у нее был очень большой комочек на гребне, на которой росли ее сказочные "волосы". Гертруда была представлена ​​в журналах, на обложке таблоидов в Великобритании и в нескольких рекламных объявлениях. Все началось с ее фотографии, которая стала вирусной в интернете", - рассказала Холли Мид.

В поселке Фонтанка Одесской области поселились лисы. Дикие животные живут там около полгода и вовсе перестали бояться людей. Живут между камнями на пляже, которыми укрепили побережье. Местные жители отмечают, что регулярно подкармливают животных.

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