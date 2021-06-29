Пекинская утка стала звездой интернета: чем прославилась пернатая

Фото: mypetducks

Эта пекинская утка, которую нежно зовут Гертрудой, из США. Пернатая стала известной на просторах интернета благодаря оригинальной прическе, которой ее наградила природа. Поэтому ее сравнивают с Джорджем Вашингтоном, королевой Елизаветой, Альбертом Эйнштейном и многими другими личностями, известными своими волосами.

Об этом пишет Вoredpanda.

В Холли Мид из Пенсильвании много уток, но Гертруда особенная. Имеет прическу, которой большинство могли бы позавидовать. Ее шевелюра не что иное, как перья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катается на скейтборде и выполняет команды: в семье живет дрессированный кот

"Гертруда - это моя 3-х с половиной летняя хохлатая пекинская утка. Когда она вылупилась, у нее был очень большой комочек на гребне, на которой росли ее сказочные "волосы". Гертруда была представлена ​​в журналах, на обложке таблоидов в Великобритании и в нескольких рекламных объявлениях. Все началось с ее фотографии, которая стала вирусной в интернете", - рассказала Холли Мид.

В поселке Фонтанка Одесской области поселились лисы. Дикие животные живут там около полгода и вовсе перестали бояться людей. Живут между камнями на пляже, которыми укрепили побережье. Местные жители отмечают, что регулярно подкармливают животных.