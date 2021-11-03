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среда, 03 ноября 2021 19:15

Пчелы соблюдают социальную дистанцию для защиты от паразитов

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Пчелы соблюдают социальную дистанцию для защиты от паразитов

Команда ученых представила новое исследование — она обнаружила, что пчелы используют социальную дистанцию, чтобы не подвергать друг другу риска. При этом они различают старых и новых насекомых.

Новое исследование показало, что медоносные пчелы увеличивают социальную дистанцию, когда их улью угрожают паразиты. Об этом заявила международная команда ученых из Калифорнийского университета (США) и Университета Сассари (Италия).

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что колонии медоносных пчел реагируют на потенциальное заражение вредным клещом, изменяя взаимодействие между родственниками и увеличивая социальную дистанцию ​​между молодыми и старыми пчелами. "Мы представили первые доказательства того, что медоносные пчелы изменяют социальное взаимодействие и способ передвижения по улью в ответ на распространение паразита", - отметили исследователи.

Они добавили, что пчелы являются социальными животными, поскольку они пользуются разделением обязанностей и взаимодействием. Но теперь исследователи обнаружили, что если социальные взаимодействия повышают риск заражения, то пчелы балансируют между риском и выгодой, увеличив дистанцию ​​между собой.

Сравнивая колонии, зараженные и незараженные клещом, исследователи обнаружили, что взаимодействия встречались реже в ульях, где обитали клещи. Исследователи также заметили, что в ответ на заражение старые пчелы перемещались к периферии улья, а молодые пчелы-кормилицы — в центр, чтобы увеличить расстояние между двумя группами.

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"Увеличение социальной дистанции между двумя группами пчел в одной и той же зараженной паразитами колонии представляет собой новый и удивительный аспект того, как медоносные пчелы эволюционировали для борьбы с патогенами и паразитами", - добавили ученые.

Пчелы убивают пингвинов в ЮАР. 63 африканских пингвина, находящихся под угрозой исчезновения, погибли от роя пчел недалеко от Кейптауна.

cikavosti.com
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