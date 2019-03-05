Пчелы имеют математические способности - исследование

Пчелы удивили ученых своими математическими способностями. Фото с открытых источников.

Пчелам под силу освоить некоторые математические навыки, и все они имеют разные уровни "способностей".

Об етом заговорили австралийские и французские ученые, передает CBSNews.

Исследователи считали, что способность использовать символы или маркировки для выполнения арифметических функций сложения и вычитания доступны лишь ограниченному числу нечеловеческих видов. К таким причисляли шимпанзе, голубей, пауков и попугаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фото гигантского аллигатора в сети приняли за фейк

Исследователи рассказали, как пчелы могут использовать цвета и символические обозначения для вычисления сложения или вычитания.

В эксперименте пчелы вида Apis mellifera, передвигались в лабиринте. В нем, они могли получить награду - сахар, или наказание - хинин. Что они получали - зависело от того, какой ответ они избирали на цветной, желтый или синий стимул. Насекомые должны были выбрать определенное число элементов- формы алмазов, окружностей, треугольников или квадратов, большего или меньшего размеров.

В алгоритм ответа, предусматривающий награждение, было заложено математическое действие - сложение или вычитавание. Пчелы успешно прошли этот тест.

"Было бы полезно изучить эффективность пчел в больших количествах, к примеру роем. Это поможет определить, могут ли они использовать арифметику для решения аналогичных крупных арифметических задач", - говорят авторы отчета Скарлетт Ховард, Авроре Аваргес-Вебер, Джейрах Гарсиа, Эндрю Гринтры и Адриан Дай.

Также ученые подчеркнули, что "некоторые пчелы точные других". То есть отличаются индивидуальными способностями.

Медведица Ласка, спасенная активистами из Покровского зоопарке Донецкой области, прибыла в Медвежий приют "Домажир" на Львовщине, который станет для нее новым домом.