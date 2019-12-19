 
Ексклюзивы
1/5
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 378
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1017
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 846
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1089
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1521
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2772
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 531
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2547
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1179
Фото
Все фото
14
8
7
7
22
Пастель, экрю и серебристый: в каких цветах встретить год Белой Крысы
Пастель, экрю и серебристый: в каких цветах встретить год Белой Крысы
Кот-&quot;киборг&quot; стал звездой интернета
Кот-"киборг" стал звездой интернета
360 м в высоту и 82 этажа: откроют самый высокий отель в мире
360 м в высоту и 82 этажа: откроют самый высокий отель в мире
Ветеран войны 50 лет мастерит игрушки для бедных
Ветеран войны 50 лет мастерит игрушки для бедных
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Видео
Все видео
"Оно" существует: Украиной разгуливает клоун Пеннивайз и пугает людей
"Оно" существует: Украиной разгуливает клоун Пеннивайз и пугает людей
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
Показали, как смехом преодолевать аэрофобию
Показали, как смехом преодолевать аэрофобию
ТОП-10 самых популярных музыкальных видео на YouTube
ТОП-10 самых популярных музыкальных видео на YouTube
Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1089
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 513
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1179
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2664
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11241
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 882
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
четверг, 19 декабря 2019 15:01

Пастель, экрю и серебристый: в каких цветах встретить год Белой Крысы
14

  Комментировать

В новогоднюю ночь украсьте дом пастельными ы серебристыми цветами
Платье цвета экрю
Цвет тауп
Нежное экрю
Экрю

2020 - год белой Крысы надо встречать в одежде пастельных, белых и серебристых оттенков. Об этом рассказывает астролог Рената Раевская в Facebook. Она делится советами, как и в чем встретить грядущий новый год.

"Год двойственный, поэтому и рекомендации не однозначные. Точно одно - цвет наряда или же часть его, должен быть экрю, тауп, охра. Тоесть все пастельные оттенки розового, нежно-оранжевые, серые и молочный. Покровитель года -Луна. Итак если хочешь "задобрить" год - одевай серебристые украшения. Это может быть как серебро, так и бижутерия, а белое золото вообще подходит идеально", - советует астролог.

"Стиль в одежде и мужчины и женщины должен быть нежен, и обязательно игрив! Вашу загадочную лукаво-детскую натуру нужно полностью выместить в образ. Раскройте на время именно эту грань характера. Хорошо, если у вас будут по столу разбросаны ягодные леденцы, а для ребенка детское шампанское", - отмечает Рената Раевская.

Для плодородного года должно быть на столе молоко. Телятина в сливочном соусе или торт со сливочным кремом идеально подойдут к столу

Главными двумя блюдами на новогоднем столе, по ее словам, должны быть телятина и торт.

"Луна дает жизнь, это символ матери. Поэтому, для плодородного года должно быть на столе молоко. Телятина в сливочном соусе или торт со сливочным кремом идеально подойдут к столу.

Если вы хотите стать мамой, то выпейте стакан молока перед тем, как сесть за стол и вздергивать вверх шампанское под бой курантов. Это работает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская

Ель должна быть украшена преимущественно в белых и серебряных тонах. Красный спрячьте вместе с зелёным и малиновым. Это вам не шутки! Кто хочет больше денег? - спрячьте в ёлочку серебренные монеты. И будет вам счастье!" - пообещала астролог.

Экрю (фр. écru, необработанный, неотбеленный) — бледно-серо-жёлто-коричневый цвет, цвет неотбелённого шёлка или льна. Он близок к цвету топленого молока, слоновой кости и кремовому.

В начале прошлого столетия понятия экрю не было. Представителями той эпохи употреблялся общий термин "беж" для определения всех пастельных оттенков, имеющих хоть малейший намек на бледно-желтый и "кофе с молоком". И только в 50-х годах ХХ века экрю выделили как самостоятельный цвет.

Тауп - это матовый серо-коричневый оттенок, в котором при различном освещении могут проявляться розовые или сиреневые нотки. Серо-коричневый может "раскрыться" и "заиграть" разными красками, если ему подобрать необычную цветовую пару. К примеру, в интерьер цвета капучино прекрасно впишутся металлические детали, серебристая бытовая техника, стальные плафоны, столы и стулья с хромированными ножками.

Цвет охры — от светло-жёлтого до коричнево-жёлтого и тёмно-жёлтого. Охра - довольно широкий спектр тонов и оттенков жёлто-оранжево-коричнево-красных цветов. Название дано в честь природного пигмента железосодержащего минерала охры.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пастель, экрю и серебристый: в каких цветах встретить год Белой Крысы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Кейт Уинслет отказалась сотрудничать с оскароносным режиссером

Украинцы захватили корабль на Черном море

"Нам говорят замечательные речи, а готовят удар в спину"

Николай Лукаш ввел новые слова в украинский язык

Варили пиво и просили здоровья - как украинцы проводили Николая

Подарок к Николаю: Приватбанк перешел в государственную собственность

Немецкий маньяк продавал мясо в рестораны

Самое читаемое
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 24192
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 11259
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 8838
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 8757
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
 1 Просмотров: 6759
Интересно
Кот-"киборг" стал звездой интернета
Кот-"киборг" стал звездой интернета
8
 Просмотров: 2610
В США создадут космические войска
В США создадут космические войска Просмотров: 198
"Оно" существует: Украиной разгуливает клоун Пеннивайз и пугает людей
"Оно" существует: Украиной разгуливает клоун Пеннивайз и пугает людей
 Просмотров: 2079
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании 2 Просмотров: 2088
360 м в высоту и 82 этажа: откроют самый высокий отель в мире
360 м в высоту и 82 этажа: откроют самый высокий отель в мире
7
 Просмотров: 1746
Больше всего комментируют
11
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
3
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
Голосов: 700
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua