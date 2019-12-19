Пастель, экрю и серебристый: в каких цветах встретить год Белой Крысы

2020 - год белой Крысы надо встречать в одежде пастельных, белых и серебристых оттенков. Об этом рассказывает астролог Рената Раевская в Facebook. Она делится советами, как и в чем встретить грядущий новый год.

"Год двойственный, поэтому и рекомендации не однозначные. Точно одно - цвет наряда или же часть его, должен быть экрю, тауп, охра. Тоесть все пастельные оттенки розового, нежно-оранжевые, серые и молочный. Покровитель года -Луна. Итак если хочешь "задобрить" год - одевай серебристые украшения. Это может быть как серебро, так и бижутерия, а белое золото вообще подходит идеально", - советует астролог.

"Стиль в одежде и мужчины и женщины должен быть нежен, и обязательно игрив! Вашу загадочную лукаво-детскую натуру нужно полностью выместить в образ. Раскройте на время именно эту грань характера. Хорошо, если у вас будут по столу разбросаны ягодные леденцы, а для ребенка детское шампанское", - отмечает Рената Раевская.

Для плодородного года должно быть на столе молоко. Телятина в сливочном соусе или торт со сливочным кремом идеально подойдут к столу

Главными двумя блюдами на новогоднем столе, по ее словам, должны быть телятина и торт.

"Луна дает жизнь, это символ матери. Поэтому, для плодородного года должно быть на столе молоко. Телятина в сливочном соусе или торт со сливочным кремом идеально подойдут к столу.

Если вы хотите стать мамой, то выпейте стакан молока перед тем, как сесть за стол и вздергивать вверх шампанское под бой курантов. Это работает.

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Ель должна быть украшена преимущественно в белых и серебряных тонах. Красный спрячьте вместе с зелёным и малиновым. Это вам не шутки! Кто хочет больше денег? - спрячьте в ёлочку серебренные монеты. И будет вам счастье!" - пообещала астролог.

Экрю (фр. écru, необработанный, неотбеленный) — бледно-серо-жёлто-коричневый цвет, цвет неотбелённого шёлка или льна. Он близок к цвету топленого молока, слоновой кости и кремовому. В начале прошлого столетия понятия экрю не было. Представителями той эпохи употреблялся общий термин "беж" для определения всех пастельных оттенков, имеющих хоть малейший намек на бледно-желтый и "кофе с молоком". И только в 50-х годах ХХ века экрю выделили как самостоятельный цвет. Тауп - это матовый серо-коричневый оттенок, в котором при различном освещении могут проявляться розовые или сиреневые нотки. Серо-коричневый может "раскрыться" и "заиграть" разными красками, если ему подобрать необычную цветовую пару. К примеру, в интерьер цвета капучино прекрасно впишутся металлические детали, серебристая бытовая техника, стальные плафоны, столы и стулья с хромированными ножками. Цвет охры — от светло-жёлтого до коричнево-жёлтого и тёмно-жёлтого. Охра - довольно широкий спектр тонов и оттенков жёлто-оранжево-коричнево-красных цветов. Название дано в честь природного пигмента железосодержащего минерала охры.