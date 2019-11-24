Палеонтологи нашли останки акулы возрастом 91 млн лет

Палеонтологи Университета де Пол в Чикаго, что в США изучили остатки акулы, которую нашли в 2010-м.
Они заявили, что этот вид акул, которому около 91 миллиона лет, передает "Phys.org".
Остатки нашли Кеншу Шимада и Майкл Эверхарт. Они собрали 134 зуба, 61 позвонок и 23 пластины чешуи акулы.
"Многое из того, что мы знаем об акуле, базируется на зубах, однако образец, предоставляет множество анатомических сведений, что, в свою очередь, предлагает лучшие представления о ее физиологие и месте жительства", - сказал Шимада.
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Палеонтологи выяснили, что акула жила в древнем океане Западный внутренний морской путь.
Древняя акула была длиной семь метров, двигалась медлительно и питалась мелкой рыбой. Вид вытеснили большие акулы.
Новый вид акулы назвали Cretodus houghtonorum. Так назывались земли, где ее нашли.
С каждым десятилетием Земля ускоряет свое вращение вокруг оси. До 2200 года следует ожидать, что продолжительность дня уменьшится на 0,12 миллисекунды. Это кажется незначительным, однако в масштабах одного года может принести неприятные последствия для человечества.
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