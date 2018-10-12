Откровенные и соблазнительные: пожарные снялись в фотосессии с животными

Фото: boredpanda.coм

Австралийские пожарные выпустили эротический календарь. Там на фото они позируют голые по пояс и держат животных на руках. Таким образом спасатели пытаются привлечь внимание к пушистых питомцев из приютов. Все средства, вырученные от продажи календаря пойдут на благотворительность.

Об этом пишет Вoredpanda.com.

В этом году пожарных фотографировали 17 дней, чтобы создать 5 версий календаря на 2019 год.

В фотосессии также приняли участие различные животные. Там присутствует собаки, кошки, лошади, лемуры, цыпленок и поросенок.

Эти мужчины хоть и выглядят как модели. На самом деле это настоящие пожарные со всей страны. С этого года конкуренция за попадание на его страницы стала еще более огромной, ведь проект стал международным. Теперь участие в нем берут пожарные со всего мира.

Как рассказал один из героев календаря Кейл Кинг, для съемок он серьезно тренировался три-четыре месяца.

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Местные пожарные раздеваются для календаря ежегодно, начиная с 1993 года. Новые календаре выходят традиционно каждый октябрь.

За 25 лет им удалось пожертвовать 2,8 млн долларов. Из них 1,7 млн собрали за последние 4 года, когда проект стал известен в социальных сетях.

Напомним, что в 2018 году вырученные от продажи календарей средства будут переданы клинике дикой природы Зоопарка Австралии. В этом году средства, вырученные от продажи календарей пойдут на лечение диких животных: Australia Zoo Wildlife Hospital.