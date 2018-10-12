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пятница, 12 октября 2018 23:28

Откровенные и соблазнительные: пожарные снялись в фотосессии с животными
29

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Австралийские пожарные выпустили эротический календарь
Фото: boredpanda.coм
Австралийские пожарные выпустили эротический календарь
Австралийские пожарные выпустили эротический календарь
Австралийские пожарные выпустили эротический календарь
Австралийские пожарные выпустили эротический календарь

Австралийские пожарные выпустили эротический календарь. Там на фото они позируют голые по пояс и держат животных на руках. Таким образом спасатели пытаются привлечь внимание к пушистых питомцев из приютов. Все средства, вырученные от продажи календаря пойдут на благотворительность.

Об этом пишет Вoredpanda.com.

В этом году пожарных фотографировали 17 дней, чтобы создать 5 версий календаря на 2019 год.

В фотосессии также приняли участие различные животные. Там присутствует собаки, кошки, лошади, лемуры, цыпленок и поросенок.

Эти мужчины хоть и выглядят как модели. На самом деле это настоящие пожарные со всей страны. С этого года конкуренция за попадание на его страницы стала еще более огромной, ведь проект стал международным. Теперь участие в нем берут пожарные со всего мира.

Как рассказал один из героев календаря Кейл Кинг, для съемок он серьезно тренировался три-четыре месяца.

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Местные пожарные раздеваются для календаря ежегодно, начиная с 1993 года. Новые календаре выходят традиционно каждый октябрь.

За 25 лет им удалось пожертвовать 2,8 млн долларов. Из них 1,7 млн собрали за последние 4 года, когда проект стал известен в социальных сетях.

Напомним, что в 2018 году вырученные от продажи календарей средства будут переданы клинике дикой природы Зоопарка Австралии. В этом году средства, вырученные от продажи календарей пойдут на лечение диких животных: Australia Zoo Wildlife Hospital.

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