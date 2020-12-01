Определили самые популярные сайты для каждой страны мира

Создали карту мира с самыми посещаемыми сайтами по каждой стране. Популярнейшим сайтом в Украине оказалась Wikipedia, а в США - Amazon. В ЮАР чаще всего посещают Netflix.

Tumblr-аккаунт Maps on the Web опубликовал предоставленную системой Amazon Alexa информацию со своеобразным рейтингом и по остальным странам.

Для большей релевантности из подборки исключили поисковики и соцсети, включая Google, Facebook и Youtube.

Автор: mapsontheweb.zoom-maps.com Самые посещаемые сайты в каждой стране мира

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