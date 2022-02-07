Опасное явление в Карпатах показали на видео

Снежные фонтаны сняли в Карпатах. фото: ГСЧС

В Карпатах сняли на видео снежные фонтаны.

Его опубликовало Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"Явление красивое, но крайне опасное, ведь они образуются сильным ветром возле снежных карнизов. Уважаемые туристы, сейчас в горах крайне рискованно", - говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что ночью погода ухудшается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 300 населенных пунктов в шести областях остались без света

"Мы на Боржаве однажды давно в январе попали в шторм с такими фонтанами и туманом, которые внезапно на нас налетели! Едва выбрались", - пишут в комментариях.

В Закарпатье в ночь на 31 января на трассу Мукачево-Рогатин сошли сразу две лавины. Одна из них охватила площадь 40 кв. м, другая – 60 кв. м. Они загородили часть дороги государственного значения в Раховском районе.