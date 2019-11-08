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пятница, 08 ноября 2019 23:28

Обезьяна "усыновила" бродячего щенка и носится с ним, как с родным
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Обезьяна заботится о щенке, будто о собственном детеныше.
Фото: justsomething.co
Обезьяна заботится о щенке, будто о собственном детеныше.
Обезьяна заботится о щенке, будто о собственном детеныше.
Обезьяна заботится о щенке, будто о собственном детеныше.
Обезьяна заботится о щенке, будто о собственном детеныше.

В индийском городе Эроде обезьяна вида макака-резус взяла под опеку бродячего щенка. Относится к нему как к собственному детенышу: делится едой, играет, защищает от опасностей.

Местные жители часто видят, как "приемная мать" прогуливается с малышом по улицам города. Обычно носит щенка на руках. Время от времени отпускает его, держа в поле своего зрения. Когда на малыша нападают бродячие псы, отгоняет их, пишет портал Justsomething.

Местные и туристы часто оставляют для необычной парочки пищу. Находя продукты, макака позволяет щенку поесть первым.

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Животные способны дружить без предубеждений. Нежные привязанности могут иметь не только к себе подобным, но и к представителям других видов. Примеров таких отношений множество. Дружба между слоном Баблом и псом Беллой, страусом Вилмой и жирафом Беа, тигром Ханом, львом Лео и медведем Балу, орангутангом Сурьей и псом Роско, таксой Мило и львом Бондиггером, шимпанзе Анжаной и детенышами белого тигра — лишь некоторые из них.

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