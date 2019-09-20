Никто не любит больницы: показали забавную реакцию животных на поход к ветеринару

Фото: brightside.me

Некоторые домашние животные способны настолько выразительно демонстрировать свои эмоции, что порой удивляют даже собственных хозяев. Особенно эмоционально реагируют на походы в ветеринарную клинику. Как только понимают, что им светит встретиться с врачом, всем своим видом дают знать, насколько их не радует такая перспектива. В надежде избежать ее пускают в ход все — от несчастного взгляда до очевидного бунта.

Некоторым из хозяев удалось подловить своих любимцев в момент, когда те понимают, что ведут их вовсе не на очередную прогулку, а на прием к ветеринару. Подборку таких забавных снимков показал brightside.

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Среди животных есть немало одаренных чрезвычайно живой мимикой. Коты, собаки, попугаи и даже рептилии — среди всех их найдутся конкуренты голливудским актерам. Демонстрировать свои эмоции способны настолько умело, что кажутся достойными звания королей драмы.