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пятница, 20 сентября 2019 23:28

Никто не любит больницы: показали забавную реакцию животных на поход к ветеринару
22

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Когда понял, что деваться некуда.
Фото: brightside.me
Когда понял, что деваться некуда.
Когда понял, что деваться некуда.
Когда понял, что деваться некуда.
Когда понял, что деваться некуда.

Некоторые домашние животные способны настолько выразительно демонстрировать свои эмоции, что порой удивляют даже собственных хозяев. Особенно эмоционально реагируют на походы в ветеринарную клинику. Как только понимают, что им светит встретиться с врачом, всем своим видом дают знать, насколько их не радует такая перспектива. В надежде избежать ее пускают в ход все — от несчастного взгляда до очевидного бунта.

Некоторым из хозяев удалось подловить своих любимцев в момент, когда те понимают, что ведут их вовсе не на очередную прогулку, а на прием к ветеринару. Подборку таких забавных снимков показал brightside.

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Среди животных есть немало одаренных чрезвычайно живой мимикой. Коты, собаки, попугаи и даже рептилии — среди всех их найдутся конкуренты голливудским актерам. Демонстрировать свои эмоции способны настолько умело, что кажутся достойными звания королей драмы.

brightside.me
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