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вторник, 18 февраля 2020 02:28

Ничто человеческое не чуждо: показали влюбленных парочек животного мира
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И животным известно, что значит «любить».
Фото: animalchannel.co
И животным известно, что значит «любить».
И животным известно, что значит «любить».
И животным известно, что значит «любить».
И животным известно, что значит «любить».

Нет в мире ничего прекраснее, чем любовь. И возможность познать ее — прерогатива не только человека. Животным тоже ведомо это чувство.

Трогательные фото "сладких" парочек животного мира показал Animal Channel.

Представленная подборка не оставляет сомнений: животные тоже способны проникаться нежными чувствами к себе подобным.

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Межвидовая дружба — вовсе не миф. Существует она не только как плод человеческой фантазии, на основе которого так любят снимать трогательные фильмы. Фотодоказательства того, что теплыми чувствами животные способны проникнуться даже к представителям других видов, представили в подборке.

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