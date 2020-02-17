Ничто человеческое не чуждо: показали влюбленных парочек животного мира

Фото: animalchannel.co

Нет в мире ничего прекраснее, чем любовь. И возможность познать ее — прерогатива не только человека. Животным тоже ведомо это чувство.

Трогательные фото "сладких" парочек животного мира показал Animal Channel.

Представленная подборка не оставляет сомнений: животные тоже способны проникаться нежными чувствами к себе подобным.

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Межвидовая дружба — вовсе не миф. Существует она не только как плод человеческой фантазии, на основе которого так любят снимать трогательные фильмы. Фотодоказательства того, что теплыми чувствами животные способны проникнуться даже к представителям других видов, представили в подборке.