 
Ексклюзивы
1/5
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
1 Просмотров: 990
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1989
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 468
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1818
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2241
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2025
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1404
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6786
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1737
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 990
Фото
Все фото
14
20
11
17
19
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Вовремя сделанные фото животных, способные у любого вызвать улыбку
Вовремя сделанные фото животных, способные у любого вызвать улыбку
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Сосиска в ванной, яйцо в постели: фотопроект Чейза Миддлтона
Сосиска в ванной, яйцо в постели: фотопроект Чейза Миддлтона
Видео
Все видео
Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда
Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда
Редкое животное удалось снять на видео
Редкое животное удалось снять на видео
В центре Галактики вспыхнула черная дыра. Астрономы сняли это на видео
В центре Галактики вспыхнула черная дыра. Астрономы сняли это на видео
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5184
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1818
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2241
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6786
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4772
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 351
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 02:24

Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14

  Комментировать

Невольный взгляд на вещи может прзвесты к обманам зрения.
Фото: adme
Невольный взгляд на вещи может прзвесты к обманам зрения.
Здається, що окуляри здивувались, а в них просто відображаються лампочки
Невольный взгляд на вещи может прзвесты к обманам зрения.
Невольный взгляд на вещи может прзвесты к обманам зрения.

Взгляд на вещи мимоходом может привесты к обманам зрения.

Мозг видит не то, что есть на самом деле, а то, что домысливает воображение, пишет adme.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хит-парад ночных ужасов: почему людям снятся кошмары

Такой подход к видению мира часто используется и в абстрактных понятиях.

Не обязательно быть профессиональным фотографом, чтобы сделать гениальный снимок. Иногда достаточно оказаться в правильном месте в правильное время. Зачастую именно метко уличен момента обязаны своей популярностью в сети фото, которые становятся "вирусными".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 60500
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 39493
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 24498
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 21701
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 20926
Интересно
Вовремя сделанные фото животных, способные у любого вызвать улыбку
Вовремя сделанные фото животных, способные у любого вызвать улыбку
20
 Просмотров: 2736
200 калорий за фильм: какое кино смотреть, чтобы худеть
200 калорий за фильм: какое кино смотреть, чтобы худеть Просмотров: 171
Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда
Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда
 Просмотров: 270
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 24498
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 60500
Больше всего комментируют
17
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
16
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
2
Яблочный Спас: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду
2
Офис президента готовит революционные законы
1
Футболисты помылись в канаве после матча чемпионата Украины
Голосов: 1257
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua