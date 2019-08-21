Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире

Фото: adme

Взгляд на вещи мимоходом может привесты к обманам зрения.

Мозг видит не то, что есть на самом деле, а то, что домысливает воображение, пишет adme.

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Такой подход к видению мира часто используется и в абстрактных понятиях.

Не обязательно быть профессиональным фотографом, чтобы сделать гениальный снимок. Иногда достаточно оказаться в правильном месте в правильное время. Зачастую именно метко уличен момента обязаны своей популярностью в сети фото, которые становятся "вирусными".