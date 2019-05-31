Невероятно, но факт: показали крошечных и гигантских представителей животного мира

Природе есть чем удивлять. Чего стоит один только животный мир со своим удивительным разнообразием и неординарной красотой. Среди представителей его можно встретить создания, в существование которых большинству людей сложно поверить.
Подборку фото малюток и гигантов животного мира, размеры которых поражают своей миниатюрностью и габаритностью, представил развлекательный ресурс bigpicture.
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Почти полутораметровый кот попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он является представителем породы мейн-кун. В длину достигает 120 см.
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