Непосредственная любовь: сеть радуют удивительные фото дружбы человека и животных

Собаки, кошки, лошади могут стать для человека настоящими друзьями. Мало кто представляет жизни без домашних любимцев.

Животные нуждаются в заботе не менее, чем люди. Некоторые настолько привязываются к хозяину, что начинают считать его своим другом. telegraf.com.ua подобрал удивительные снимки, подтверждающие дружбу человека с животными.

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В Великобритании открыли пятизвездочный отель для собак "Love Ur Dog". В нем есть много удобств: консьерж, бассейн в форме кости и шеф-повар.