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воскресенье, 19 мая 2019 02:24

Не те, кем кажутся: фотограф показал людей, которые любят странные костюмы
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Австралийский фотограф Клаус Пиклер сделал проект о людях, которые любят надевать костюмы в бытовой жизни.
Фото: photogeek/Клаус Пиклер
Австралийский фотограф Клаус Пиклер сделал проект о людях, которые любят надевать костюмы в бытовой жизни.
Австралийский фотограф Клаус Пиклер сделал проект о людях, которые любят надевать костюмы в бытовой жизни.
Австралийский фотограф Клаус Пиклер сделал проект о людях, которые любят надевать костюмы в бытовой жизни.
Австралийский фотограф Клаус Пиклер сделал проект о людях, которые любят надевать костюмы в бытовой жизни.

Австралийский фотограф Клаус Пиклер сделал проект о людях, которые любят надевать костюмы в бытовой жизни. Показал этим, как внешний вид может изменить личность.

Любители костюмов превращают это в свое хобби. Создают сообщества и ходят на вечеринки. Чаще всего выбирают образы супергероев, пишет birdinflight.com.

Фотограф снимал моделей в странных костюмах в их собственных домах. Бэтмен играет на барабане, штурмовики сидят на балконе, единорог купается в ванной. Фото, которые кажутся бессмысленными, имеют глубокий психологический смысл. Для художника костюм означает выведение наружу внутреннего альтер-эго. Чтобы поймать момент раздвоение личности, фотограф снимает героев в привычной для них обстановке.

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"Мне всегда нравилось наблюдать за тем, как люди одевают маску и "исчезают", - говорит Клаус Пиклер. - Я хотел отобразить на каждой фотографии человека, и его второе "я". Поэтому все изображения сделаны в квартире или доме героев: комната представляет собой "человеческое", а человек в костюме в центре - альтер эго. При этом я хотел показать костюмы не в рамках сборов или парадов, а в более уединенной обстановке, когда герой занимается своими повседневными делами".

Все фото Пиклер оформил в книгу.

Фотографии природной фотозоне между городами Владимир-Волынский и Нововолынск на Волыни все больше распространяются сетью. Те, кто не успел сфотографироваться на полях с тюльпанами, едет на поля с рапсом.

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