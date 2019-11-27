Назвали лучшие сериалы и шоу десятилетия

Лучшие сериалы и шоу десятилетия. Фото: style.nv.ua

Журнал "Vanity Fair" определил десятку лучших сериалов и телешоу этого десятилетия. Об этом сообщили на сайте НВ.

Кинокритик Соня Сарайя и редактор журнала "Vanity Fair" подвели итоги десятилетия и назвали его периодом ренессанса жанра сериалов, минисерелив, телешоу и телепроектов. В десятку Лучший попали продолжение "Твин Пикс", британское кулинарное шоу "Лучший пекарь Великобритании", лучший комедийный сериал 2019 по версии премии Эми "Флибег" и два мультсериалы "Вселенная Стивена" и "Лошадь БоДжек".

1. "Конь БоДжек", 2014 - 2019 года.

Американский анимационной трагикомедийную сериал о Бывшая звезду шоу-бизнеса, антропоморфного лошади БоДжека. Созданный Рафаэлем Боб-Ваксберг для канала Netflix, на котором и стартовал 22 августа 2014. Течение 2014-2019 годов Вышла 5 сезонов, 61 эпизод. В октябре 2018 было объявлено о выходе шестого сезона.

2. "Твин Пикс: Возвращение", 2017 год.

Американский драматический телевизионный сериал, созданный режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом.

События сериала разворачиваются в вымышленном городке Твин Пикс на северо-востоке штата Вашингтон, недалеко от канадской границы. Сериал впервые вышел в эфир в США на канале ABC. Его транслировали с 8 апреля 1990 до 10 июня 1991 года. Сериал содержит 30 серий, поделенных на два сезона.

6 октября 2014 телеканал Showtime анонсировал возвращение сериала в 2016 году, разместив клип на своем официальном сайте. Третий сезон состоит из 9 серий, сценарий для которых вновь написали Дэвид Линч и Марк Фрост. Участие приняла ряд актеров из предыдущих сезонов, в частности Маклахлен, Шерил Ли и Дана Ешбрук. Продюсеры сериала пытались вернуть как можно больше актеров из оригинального состава.

3. "Просветленная", 2011 - 2013 года.

Сериал рассказывает о девушке на грани нервного срыва, девушке, чье второе имя - саморазрушения. Эми Джеллико 40 лет и у нее были серьезные проблемы с алкоголем и с ее боссом, который сочетал жизни с ней и жизнь со своей законной женой, что повлекло за собой скандальный развод Эми со своим мужем. Проведя два месяца в реабилитационном центре на Гавайях и столкнувшись лицом к лицу со своим "Я", Эми возвращается домой с посвежевшей головой. Но выясняется, что в своем просветленные состоянии Эми никому не нужна.

Драма была создана совместными усилиями Майка Уайта и Лоры Дерн, которая также приняла участие в сериале как актриса и сыграла главную роль. Сюжет сериала оказался очень нетипичным для телевидения. Воплощенная на экране идея внутреннего конфликта героини, которая пытается изменить весь мир к лучшему, начиная в первую очередь с себя, пытается, проигрывает и начинает все фактически с нуля - сценарий, понятный и знакомый каждому. И, тем не менее, это тема, о которой в телевизионных шоу обычно молчат, оставляя за кулисами.

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4. "Вселенная Стивена", 2013 - 2019 года.

Американский мультсериал, созданный Ребеккой Шугар, известной по работе над "Иногда приключений" для телеканала Cartoon Network. Сериал был номинирован на премию "Эмми" и дважды в "Энни".

Пилотный эпизод вышел 21 мая 2013 на YouTube, полноценный показ начался 4 ноября 2013 на канале Cartoon Network в США. В июля 2015 года сериал был продлен на третий сезон. В марте 2016 сериал был продлен на четвертый сезон, в мае 2017 года на пятый сезон, а в июне 2018 на шестой.

5. "Лучше звоните Солу", 2015 - 2020 года.

Американский комедийно-драматический телесериал, премьера которого состоялась в США на канале "AMC" 8 февраля 2015. Сериал создан Гиллиган и Питером Гулдом и является спин-офом инного сериала Гиллигана - "тяжкие". Выход пятого сезона запланировано на начало 2020 года. Перевод и озвучка сериала на украинском языке - студия "Вместе" по заказу hurtom.com.

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