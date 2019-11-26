Сериал по "Властелину колец" станет самым дорогим в истории

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Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu &quot;Tayemnyy Kod&quot;, piznishe bude opublikovanyy &quot;Rubikon&quot;. Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi &quot;fan-pak&quot;, do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur &quot;Tayemnyy Kod: Rubikon&quot; rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: &quot;Bumboks&quot; vypustyv klip na pisnyu &quot;DSH&quot; Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: &quot;Trymay mene&quot;, perespiv &quot;Anhela, yak ya&quot; hurtu &quot;Krykhitka&quot;, &quot;Drantya&quot;, &quot;DSH&quot;, &quot;Tviy na 100%&quot; i &quot;Pobachymosʹ&quot; ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity &quot;Vakhtëry&quot;, &quot;Kvity u volossi&quot; ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy &quot;Mukha&quot; Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. &quot;Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya&quot;, - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt &quot;Bumboks&quot; opublikuvav video na pisnyu &quot;DSH&quot; z alʹbomu &quot;Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1&quot;. Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku &quot;Kinodrom&quot; kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS &quot;Atmosfera&quot;. Tse tretye video &quot;Bumboksu&quot; vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu "Tayemnyy Kod", piznishe bude opublikovanyy "Rubikon". Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi "fan-pak", do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur "Tayemnyy Kod: Rubikon" rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: "Bumboks" vypustyv klip na pisnyu "DSH" Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: "Trymay mene", perespiv "Anhela, yak ya" hurtu "Krykhitka", "Drantya", "DSH", "Tviy na 100%" i "Pobachymosʹ" ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity "Vakhtëry", "Kvity u volossi" ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy "Mukha" Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. "Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya", - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt "Bumboks" opublikuvav video na pisnyu "DSH" z alʹbomu "Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1". Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku "Kinodrom" kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS "Atmosfera". Tse tretye video "Bumboksu" vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
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вторник, 26 ноября 2019 09:31

Сериал по "Властелину колец" станет самым дорогим в истории

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Сериал по &quot;Властелину колец&quot; станет самым дорогим в истории
Сериал станет самым дорогим в истории кино. Фото: tmginfo.net

Amazon продолжит на второй сезон сериал по "Властелину колец".

Об этом сообщает Variety.

Съемки первого сезона пройдут в Новой Зеландии, они еще не начались.

События сериала будут разворачиваться к событиям, рассказанных в "Братстве кольца" Джона Рональда Руэла Токин. Сюжет будет основан на ранних произведениях писателя.

Amazon потратит на производство сериала около $500 млн. Это сделает сериал самым дорогим в истории кино.

Netflix анонсировал сериал "Викинги: Вальхалла". Лента станет продолжением популярного шоу "Викинги" телеканала History.

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