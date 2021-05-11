Наступает время успеха и обогащения: прогнозы астролога

С 14 мая по 29 июля Юпитер будет находиться в знаке Рыб. Это очень благоприятный период, который принесет успех и достаток. Астролог Рената Раевская поделилась прогнозом на это время для знаков зодиака.

"Юпитер - планета денег и везения, а его перемещение в знак Рыбы - настоящая удача! В этот период, с 14 мая по 29 июля он будет ровно в том же положении, что и в следующем году. Постарайтесь внимательно отнестись к вопросам важных дел: какие сейчас будут обстоятельства в потоке финансов, в покупках, важных знакомствах, и в проектах - такая же ситуация будет в следующем году.

Юпитер - это подарки, возможности, это воплощение в жизнь того, во что мы верим, это основные жизненные цели и их реализация.

Овен

Вы сделаете большой, но очень длинный шаг в безбедное будущее. То, что вы придумаете или захотите изменить - в ваших глазах риск, а вот в "глазах" Юпитера - подарок судьбы и возможности. Кто-то задумается над эмиграцией: например, трудовой, или в связи с личной жизнью.

Телец

У вас значительно увеличиться круг общения, а также, появятся новые друзья. В основном, это будут тесные контакты завязанные на финансовых интересах. Вам будет легче приобщиться к большому вместе. Ещё, есть хороший совет Юпитера: придумайте что-то, что будет приносить деньги онлайн. Сейчас, вы можете попробовать, как конкретно будет продвигаться это дело в следующем году.

Близнецы

Вы почувствуете "работу" Юпитера больше других. Вы сможете решить все вопросы личной жизни: познакомиться с кем-то, с кем вступите в брак в следующем году, развестись убежав от тяжелых отношений, или просто найти кого-то неожиданно для себя. Эти перемены отразятся на финансовом положении. Многие получат повышение по заработной плате или увеличат доходность бизнеса.

Рак

Вы будете заняты путешествиями, поездками по работе, а также будете вовлечены в знакомства с иностранцами.

Скорее, для позитивных перемен вам необходимо узнать что-то новое: повысить квалификацию, придумать новый виток старому бизнесу, или задуматься о распространении своих знаний в интернете.

Лев

На вас буквально посыпется куча денег. Это будут деньги ваши (вы сможете инвестировать хорошо уже скопленное) или чужие, кредитные деньги. Нужно быть аккуратным в этих вопросах, так как можно нахвататься долговых обязательств. Вы сможете купить что-то нужное и дорогое по довольно приятной цене.

Дева

Вы можете в указанный период познакомиться и вступить в серьезные отношение с состоятельным человеком, или выйти замуж/получить предложение руки и сердца от такового. Возможны, также, предложения по работе, о которых вы мечтали, и к которым давно шли.

Весы

Вы сможете увеличить свои возможности через знакомых или друзей. Хорошо можете трудоустроиться, договориться о чем-то "по блату", получить легко нужные ресурсы. Если на вас работают люди, то вам нужно будет увеличить или заменить сотрудников.

Скорпион

Для вас наступает время романтики и любви. Если вы давно одиноки (особенно если есть детки от первого брака) вы встретите очень надежного человека. Юпитер сделает для вас щедрый подарок, поэтому не упустите шанс быть с человеком своей мечты. Ещё, ваша жизнь в целом станет лучше: вы сможете больше себе позволять, покупать, а возможно, сменить место жительства на лучшее.

Стрелец

Пора перемен! Вы начнёте закладывать фундамент в будущее своей недвижимости. Вы сможете увеличить жилплощадь, получить наследство или другим образом удачно распорядиться тем, что есть. В личной жизни могут быть временные перемены, но они будут к лучшему.

Козерог

Вы можете завязать удачные контакты! Двигайтесь вперёд, общайтесь, сводите людей в полезные контакты, и все у вас будет в лучшей форме. Вы можете кому-то помочь, а вас потянут вверх за собой. Также, у вас может быть несколько разовых, но крупных финансовых поступлений.

Водолей

В указанный период вы станете мечтательным человеком. Вас будет интересовать нечто большое, фундаментальное. Эти мысли необходимо воплотить в жизнь, так как они станут в последствии дополнительным источником дохода. Ещё, вам могут подарить финансы или возможность построить бизнес.

Рыбы

Юпитер в вашем знаке, и каждый из вас почувствует мистическую реализацию в жизнь ваших идей, желаний, а также приумножения возможностей. Вам необходимо пользоваться вашим временем, и, довольно смело", - говорит Рената Раевская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем

Космический аппарат Juno, который принадлежит NASA, обнаружил новые полярные сияния на Юпитере. Они колебались над полюсами планеты.