Настоящий нахал - маленькая птица прокатилась верхом на орле

Фотограф Лю Чиа-Пин снял нападение черного дронго на орла хохлатой змееяда в тайваньском Тайпее.

Змееяд имеет размах крыльев 1,5 м. Длина тела дронго - менее 30 см. Последний несколько раз атаковал хищника с воздуха, пока не согнал его с ветки. Затем уселся ему на спину в полете, рассказывает Лю Daily Mail.

Черные дронго известны своим агрессивным поведением по отношению к большим птицам. Им даже дали прозвище "королевская ворона", рассказывает фотограф. Они нападают на конкурентов с воздуха и пытаются выгнать их со своей территории.

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В январе этого года на юге Одесской области наблюдалось небывалое нашествие скворцов. Стаи птиц буквально атаковали Болград и Измаил ."В центре Болграда все деревья, дороги и аллеи буквально покрыты птицами, шум скворцов слышен за несколько кварталов. Особенно они облюбовали городские парки и скверы, где растет софора", - сообщало местное издание Трасса Е-95.