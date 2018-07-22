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понедельник, 23 июля 2018 06:05

Настоящий нахал - маленькая птица прокатилась верхом на орле
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Фотограф Лю Чиа-Пин снял нападение черного дронго на орла хохлатой змееяда в тайваньском Тайпее.

Змееяд имеет размах крыльев 1,5 м. Длина тела дронго - менее 30 см. Последний несколько раз атаковал хищника с воздуха, пока не согнал его с ветки. Затем уселся ему на спину в полете, рассказывает Лю Daily Mail.

Черные дронго известны своим агрессивным поведением по отношению к большим птицам. Им даже дали прозвище "королевская ворона", рассказывает фотограф. Они нападают на конкурентов с воздуха и пытаются выгнать их со своей территории.

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В январе этого года на юге Одесской области наблюдалось небывалое нашествие скворцов. Стаи птиц буквально атаковали Болград и Измаил

."В центре Болграда все деревья, дороги и аллеи буквально покрыты птицами, шум скворцов слышен за несколько кварталов. Особенно они облюбовали городские парки и скверы, где растет софора", - сообщало местное издание Трасса Е-95.

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