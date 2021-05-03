NASA опубликовало невероятные фотографии супербури на Юпитере

Во время недавнего полета возле Юпитера космический зонд Juno от NASA, на высоте 5333 миль, сделал невероятные фотографии супербури на планете.
Корабль был отправлен на Юпитер в 2011 году. Главная миссия Juno - это изучение возникновения и эволюции газового гиганта. Космический корабль закончит свою миссию в сентябре 2025 года.
Juno собирает данные о воде в атмосфере Юпитера, температуре,
Данные, которые собирает Juno на Юпитер:
температура,
Количество воды;
Движение облаков;
Магнитосфера планеты у полюсов;
Магнитное и гравитационное поле.
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Собранные данные позволят сделать огромный шаг к изучению формирования планеты-гиганта.
Телескоп Hubble смог сделать фото скопления галактик Abell 3827. Ученые анализировали космические объекты в рамках изучения темной материи.
Темная материя является самой большой загадкой современности. Ученые из сотни лет так и не пришли к однозначному выводу о природе их происхождения.
Недавно, при анализе космических объектов, телескопа Hubble удалось сделать невероятно красивый снимок. На нем изображен целое скопление галактик Abell 3827.
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