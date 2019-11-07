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четверг, 07 ноября 2019 12:08

NASA на звездной карте изобразило вспышки от новых звезд и сверхмассивную черную дыру
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NASA представило детальну зоряну карту південної частини неба
Фото: ecotech.news
На панорамном снимке можно увидеть нашу галактику Млечный Путь (слева)
Наложение контуров отдельных созвездий помогает представить масштаб карты, созданной TESS

NASA показало подробную звездную карту южной части неба. В Солнечной системе изобразили комету, вспышки от новых звезд и сверхмассивную черную дыру.

Данные течение года собирал спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), пишет ecotech.news.

Карта создана из 208 изображений, полученных от спутникового телескопа за первый год работы. Телескоп ищет изменения в яркости звезд, которые могут свидетельствовать о том, что вокруг них вращаются планеты. TESS разделил южное небо на 13 секторов и исследовал каждый из них в течение месяца. 4 камеры телескопа делали снимок отдельного региона каждые 30 минут в ходе поиска новых экзопланет. В рамках этой исследовательской миссии TESS обнаружил 29 экзопланет и более 1 тыс. кандидатов в экзопланеты.

Ученые в течение 2 лет работы телескопа планируют найти планеты, пригодные к жизни, изучить более 200 тыс. Звезд на расстоянии до 300 световых лет. Затем их подробнее изучать с помощью других телескопов.

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В ближайшее время NASA начнет создавать аналогичный проект в северном звездном небе.

TESS запустили весной 2018-го вместо обсерватории Kepler. Сейчас запасы топлива на Kepler заканчиваются и в ближайшее время обсерватория прекратит работу.

Космический корабль Voyager 2 покинул пределы гелиосферы и вышел в межзвездную среду.

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