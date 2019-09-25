Нагло влезли в кадр: показали забавные фотобомбы с животными

Фото: brightside.me

Фотобомбами считаются снимки, первоначальный замысел которых был кем-то либо чем-то испорчен. Животные к участию в создании таких фотографий имеют особый талант. "Портят" снимки они настолько искусно, что порой даже трудно поверить, что их появление в кадре случайно. Во время просмотра подобных фото так и хочется спросить: "А не умышленно ли эти озорники влезают в кадр, стремясь таким образом развлечься и пошутить?"

Подборку смешных фотобомб с животными представило издание BrightSide.

Эти фото — яркий пример того, как своим случайным появлением в кадре животные превращают банальные снимки в настоящие шедевры комедийного искусства.

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Дрессированная русскими белуха-шпионка стала звездой Youtube. Прославило животного видео, которое снял каякер. На записи мужчина зафиксировал момент, когда белуха выбила у него из рук камеру, после чего сама нырнула на дно и вернула девайс, забросив его в лодку.