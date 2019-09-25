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четверг, 26 сентября 2019 23:28

Нагло влезли в кадр: показали забавные фотобомбы с животными
25

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Что должно было испортить кадр сделало его гениальным.
Фото: brightside.me
Что должно было испортить кадр сделало его гениальным.
Что должно было испортить кадр сделало его гениальным.
Что должно было испортить кадр сделало его гениальным.
Что должно было испортить кадр сделало его гениальным.

Фотобомбами считаются снимки, первоначальный замысел которых был кем-то либо чем-то испорчен. Животные к участию в создании таких фотографий имеют особый талант. "Портят" снимки они настолько искусно, что порой даже трудно поверить, что их появление в кадре случайно. Во время просмотра подобных фото так и хочется спросить: "А не умышленно ли эти озорники влезают в кадр, стремясь таким образом развлечься и пошутить?"

Подборку смешных фотобомб с животными представило издание BrightSide.

Эти фото — яркий пример того, как своим случайным появлением в кадре животные превращают банальные снимки в настоящие шедевры комедийного искусства.

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Дрессированная русскими белуха-шпионка стала звездой Youtube. Прославило животного видео, которое снял каякер. На записи мужчина зафиксировал момент, когда белуха выбила у него из рук камеру, после чего сама нырнула на дно и вернула девайс, забросив его в лодку.

brightside.me
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