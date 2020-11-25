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среда, 25 ноября 2020 09:13

На YouTube создали "вечный" видеоклип

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На YouTube создали &quot;вечный&quot; видеоклип
По словам создателей этого видео, на его просмотр уйдет примерно 1,46 х 10 100 лет. Фото: pixabay.com

К песне Bad Guy американской певицы Билли Айлиш создали первый в истории "бесконечный" клип на YouTube.

На видео собрали тысячи различных кавер-версий со всего мира. Необычный видеоряд опубликовали после того, как оригинальный ролик артистки собрал 1 млрд просмотров на YouTube.

После перехода в онлайн-приложение начинается видео, которое автоматически подтягивает различные версии песни Bad Guy. Таймкод видеороликов синхронизирован, поэтому при переключении на соседнее окно миниплеера композиция продолжается без паузы, но уже в новой версии.

По словам создателей видео, на его просмотр уйдет примерно 1,46 х 10 100 лет, что является бесконечностью для обычного пользователя платформы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Билли Айлиш выпустила клип на саундтрек к новой бондиане

Клип американской певицы Билли Айлиш Bad Guy собрал миллиард просмотров на YouTube. 18-летняя Айлиш стала самой молодой женщиной-музыкантом, которая достигла такого результата. Предыдущий рекорд принадлежал Дуа Липе. New Rules превысил миллиард просмотров, когда ей было 22.

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