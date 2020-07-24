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суббота, 25 июля 2020 18:47

На видео показали охоту гепарда его глазами

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На видео показали охоту гепарда его глазами
Гепарду на голову закрепили камеру. Фото: скрин с видео

Гепард издалека видит добычу, осторожно подкрадывается под прикрытием кустов и деревьев. А когда набизиться к жертве, стримко выскакивает и пытается ее догнать.

Увидеть от "первого лица", как охотится самое быстрое животное планеты, дали возможность операторы канала "Nature on PBS".

Для этого на голове одного из гепардов закрепили камеру. Сотрудники канала, благодаря видео с камеры, на удалении наблюдали за действиями животныого на мониторе ноутбука.

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Чтобы воплотить свою идею в жизнь, специалистам пришлось провести большую подготовительную работу. Основной проблемой, конструции камеры: она должна быть достаточно легкой, чтобы не завбаваты неудобств пластичное и быстрой животному. Кроме того, нужна была мощная стабилизирующая система, которая позволяла бы фокусировать изображение, ведь гепард постоянно менял направление и скорость движения.

Мать их многие мечтают пока маленькие, но боятся даже приблизиться когда вырастают. Речь о детенышей хищных кошек - пумы, львы, тигры, ягуары и гепарды. Эти животные вызывают восторг и умиление.

Их нужно беречь и способствовать их размножению. Ведь ученые установили, что три четверти всех крупных хищников на планете сегодня переживают уменьшение количества своих популяций.

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