На курорте лыжников преследовал дикий хищник

На горнолыжном курорте в Румынии к группе лыжников вышел медведь.
На склоне в этот момент было с десяток туристов. Хищник приблизился к ним на расстояние в несколько метров, передает ТСН.
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Отдыхающих спасла быстрая и отличная реакция их инструктора. Мужчина забрал на себя все внимание зверя и начал убегать. Медведь побежал за инструктором. Но через несколько минут потерял интерес и вернулся в чаще.
В румынском Предяле на горнолыжном спуске медведь преследовал туриста. Погоня попала на видео. Другие лыжники, находившиеся в креслах на подъемнике, пытались предупредить мужчину.
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