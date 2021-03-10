На курорте лыжников преследовал дикий хищник

На горнолыжном курорте к лыжникам вышел медведь. Фото: pixabay.com

На горнолыжном курорте в Румынии к группе лыжников вышел медведь.

На склоне в этот момент было с десяток туристов. Хищник приблизился к ним на расстояние в несколько метров, передает ТСН.

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Отдыхающих спасла быстрая и отличная реакция их инструктора. Мужчина забрал на себя все внимание зверя и начал убегать. Медведь побежал за инструктором. Но через несколько минут потерял интерес и вернулся в чаще.

В румынском Предяле на горнолыжном спуске медведь преследовал туриста. Погоня попала на видео. Другие лыжники, находившиеся в креслах на подъемнике, пытались предупредить мужчину.