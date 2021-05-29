На Эвересте установили два новых рекорда

Альпинисты из Гонконга и США на прошлой неделе установили два новых рекорда, покорив Эверест. Фото: Reuters

Альпинисты из Гонконга и США на прошлой неделе установили два новых рекорда, покорив Эверест. 75-летний Артур Мьюир стал старейшим американцем, который поднялся на самую высокую вершину в мире высотой 8848,86 метра.

Мьюир побил рекорд Билла Берка, который стал старейшим американцем, который поднялся на гору в возрасте 67 лет в 2009 году, пишет Reuters.

Кроме того, 45-летняя гонконгская спортсменка Цанг Инь-Хун покорила вершину менее чем за 26 часов, что является кратчайшим временем, затраченным любой женщиной. Обычно альпинисты проводят несколько дней в разных лагерях, прежде чем достичь вершины.

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Цанг отправилась из базового лагеря в 13:20 по местному времени (7:35 по Гринвичу) в субботу и достигла вершины в 15:10 на следующий день.

Она побила рекорд, установленный непальской женщиной Пхунджо Джангмо Ламой в 2017 году, которая покорила Эверест за 39 часов 6 минут.

Эверест, самая высокая гора в мире, оказалась на 0,86 м выше, чем считалось ранее. Об этом совместно заявили геодезисты из Непала и Китая, которие согласовали свою позицию по этому поводу. Исследования утверждают, что гора возвышается над уровнем моря на 8848,86 м.