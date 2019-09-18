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четверг, 19 сентября 2019 02:24

На что способны люди, когда очень хотят спать: смешные фото
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Смешные фото людей во время сна покорили сеть
Фото: boredpanda.com
Смешные фото людей во время сна покорили сеть
Смешные фото людей во время сна покорили сеть
Смешные фото людей во время сна покорили сеть
Смешные фото людей во время сна покорили сеть

Иногда люди бывают настолько уставшими, что могут уснуть в любом месте и позе.

Внешне это имеет очень забавный вид, поэтому всегда привлекает внимание людей рядом, пишет boredpanda.com.

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Так парень спит среди вагона метро с широко открытым ртом. А девушка улеглась в удобной позе, закинув ноги за голову. Однако их беспечности и сладкому сну могут позавидовать все.

Если дома есть собака, невозможно заскучать. Эти четырехлапые способны развеселить своих хозяев, даже когда спят. Позы, в которых они принимают во сне, часто не дают шанса удержаться от смеха.

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