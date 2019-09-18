На что способны люди, когда очень хотят спать: смешные фото

Фото: boredpanda.com

Иногда люди бывают настолько уставшими, что могут уснуть в любом месте и позе.

Внешне это имеет очень забавный вид, поэтому всегда привлекает внимание людей рядом, пишет boredpanda.com.

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Так парень спит среди вагона метро с широко открытым ртом. А девушка улеглась в удобной позе, закинув ноги за голову. Однако их беспечности и сладкому сну могут позавидовать все.

Если дома есть собака, невозможно заскучать. Эти четырехлапые способны развеселить своих хозяев, даже когда спят. Позы, в которых они принимают во сне, часто не дают шанса удержаться от смеха.