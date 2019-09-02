Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна

Фото: boredpanda.com

Если дома есть собака, невозможно заскучать. Эти четырехлапые способны развеселить своих хозяев, даже когда спят. Позы, в которых они принимают во сне, часто не дают шанса удержаться от смеха. Остается только догадываться, удобно ли этому пушистом чудаку в таком положении.

Забавную фотоподборку с собаками, которые заснули в странных позах и неожиданных местах, представило издание Bored Panda.

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Домашние животные являются неотъемлемой частью нашей жизни. Однако нередко хозяева превращают своих четырехлапых друзей в объект шуток и экспериментов. В частности, просят груммеров поэкспериментировать со стилем своих любимцев. Все, что остается при этом животным, — смириться со своими причудливыми прическами и надеяться, что в следующий раз судьба будет снисходительной.