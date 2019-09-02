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понедельник, 02 сентября 2019 23:28

Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
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Даже во сне эти четырехлапые не прекращают наполнять нашу жизнь положительными эмоциями.
Фото: boredpanda.com
Даже во сне эти четырехлапые не прекращают наполнять нашу жизнь положительными эмоциями.
Даже во сне эти четырехлапые не прекращают наполнять нашу жизнь положительными эмоциями.
Даже во сне эти четырехлапые не прекращают наполнять нашу жизнь положительными эмоциями.
Даже во сне эти четырехлапые не прекращают наполнять нашу жизнь положительными эмоциями.

Если дома есть собака, невозможно заскучать. Эти четырехлапые способны развеселить своих хозяев, даже когда спят. Позы, в которых они принимают во сне, часто не дают шанса удержаться от смеха. Остается только догадываться, удобно ли этому пушистом чудаку в таком положении.

Забавную фотоподборку с собаками, которые заснули в странных позах и неожиданных местах, представило издание Bored Panda.

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Домашние животные являются неотъемлемой частью нашей жизни. Однако нередко хозяева превращают своих четырехлапых друзей в объект шуток и экспериментов. В частности, просят груммеров поэкспериментировать со стилем своих любимцев. Все, что остается при этом животным, — смириться со своими причудливыми прическами и надеяться, что в следующий раз судьба будет снисходительной.

boredpanda.com
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