На антарктической станции "Вернадский" будут перерабатывать пластик

Кока-Кола реализует стратегию Мир Без Отходов по всей Планете

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" при поддержке компании Coca-Cola HBC в Украине установлено оборудование для переработки пластика: оно позволит не только уменьшить количество отходов, но и изготавливать сувениры для туристов.

В Антарктиде действуют строгие правила обращения с отходами: человек не должен оставлять после себя никакого мусора. На "Вернадском" бытовые отходы собираются раздельно по нескольким фракциям: металл, ПЭТ пластик, HDPE пластик, стекло, органика, прочее. На "Вернадском" "другие" отходы (картон, полиэтилен, упаковка) уплотняются с помощью пресса, что позволяет уменьшить их объем. Уплотненные отходы транспортируются на корабле в Чили, где утилизируются за немалые деньги. В течение года на станции образуется около 50 таких больших мешков "другого мусора", каждый из которых весит от 20-ти до 50-ти кг. С этого года отдельно спрессовываются пластиковые бутылки. Отдельно в бочках вывозится металл и стекло.

Важно избежать негативного влияния на дикую природу не только со стороны полярников, но и туристов. Наша станция - одно из самых мест в Антарктиде. Она расположена в морской Антарктике, на острове Галиндез, где можно, в частности, наблюдать за китами, тюленями, тысячами пингвинов. До пандемии COVID-19 за короткое антарктическое лето станцию ​​посещало около 4000 туристов.

Отныне, при финансовой поддержке компании Coca-Cola HBC в Украине, в Антарктиде отсортированный пластик будет получать вторую жизнь и превращаться на сувениры для туристов. "Пластик стал главным загрязнителем Мирового океана в 21-м веке, микроскопические фрагменты пластиковых упаковок из Европы, Азии и Америки течениями разносятся по всей планете, и даже в чистейшей ее части - Антарктике забивают желудки планктонных животных, нарушая пищевые цепочки и приводя рыб, китов и пингвинов к голодной смерти. Наша станция "Академик Вернадский" посещается туристами из разных стран, поэтому кому как не нам взять на себя просветительскую роль, объясняя людям "пластиковую угрозу" и живым примером демонстрируя, как каждый из нас может ее уменьшить", - отметил Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра. На "Вернадском" был создан целый закрытый цикл переработки пластика, маркированного 02 или HDPE: это преимущественно крышечки от бутылок и флаконы от бытовой химии. Система включает измельчитель пластика, экструдер (там где плавится пластик) и ряд форм для изготовления сувениров.

Кока-Кола реализует стратегию Мир Без Отходов по всей Планете

"Кока-Кола реализует стратегию Мир Без Отходов по всей Планете, выполняя обязательства по обращению с упаковкой. Теперь переработка отходов упаковки возможна еще и в Антарктиде", - отметил Андрей Бублик, директор по связям с государственными учреждениями и коммуникаций Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове. Он также отметил, что налаживание переработки HDPE пластика на нашей станции будет иметь значительный образовательный эффект с учетом значительного количества туристов, которые после окончания пандемии COVID-19 и открытия Антарктиды повезут сделанные на украинской станции сувениры по всему миру.

В целом проект по совершенствованию раздельного сбора пластика и переработки части отсортированного пластика непосредственно на станции будет способствовать уменьшению человеческого следа в хрупкой антарктической экосистеме, повысит репутацию украинской станции, уменьшит расходы на управление отходами и станет хорошим примером для других.