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суббота, 26 декабря 2020 14:32

Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021

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  Сатурн перешел в знак Водолея 19 декабря
Сатурн перешел в знак Водолея 19 декабря

Следующий, 2021 год кардинально отличается от 2020. Это касается общего фона, тенденций, финансов, политической арены. Мы пересекаем порог неизвестности и невозможности повлиять на ситуацию, - говорит астролог Рената Раевская. Она рассказала об основных тенденциях 2021 года.

"Мы закладываем основу в дальнейшую жизнь прямо сейчас. А именно: 19 декабря, практически в начале дня, Сатурн перешёл в знак Водолея, а затем, к вечеру к нему присоединился Юпитер. Эта пара способна на многое в области финансов. Пока эта пара "протаптывала поляну" в знаке Козерога, мы чувствовали сумятицу. Это два, совершенно противоположные по значениям полюса.

Одновременная ингрессия Юпитера и Сатурна (расширение и сужение) направили свои силы на рынок недвижимости (Козерог). Например, спрос на жилую недвижимость упал, а на офисную вырос. Заметили? В долларах цена понизилась, в гривне повысилась. На одном и том же рынке, в одной теме происходят и будут происходить разнонаправленные процессы, и это факт.

Или, например, скоро, в 2021 году снизят % на разные виды кредитования недвижимости, что увеличит спрос, а затем, стоимость жилья сильно вырастет. Меня, как всегда, информационно заносит.

Водолей отвечает за электроэнергетику, высокие технологии, авиа-космическую отрасль, компьютерные технологии и самое интересное - высокоточное приборостроение

Итак, мы шагнули в эру Водолея. Водолей отвечает за электроэнергетику, высокие технологии, авиа-космическую отрасль, компьютерные технологии и самое интересное - высокоточное приборостроение. Мы сможем положится на роботов, а хозяйки забудут о рутине.

21.12.2020 произошёл важный день (Само соединение Сатурна и Юпитера в Водолее), которое на 20 лет заложит важные изменения в мире.

  Астролог Рената Раевская прогнозирует финансовое благополучие
Астролог Рената Раевская прогнозирует финансовое благополучие

Важные моменты 2021 года:

1. В этот год хорошо начинать крупные проекты, избавляться от малооплачиваемой работы и шагать в уверенное будущее. Бизнес, который вы начнёте, может стать большим толчком в безоблачное будущее.

2. Борьба с властью и экономическим положением в стране, может негативно сказаться (из-за информационной войны) на жителях страны.

3. Январь и февраль важные месяцы предстоящего года. Если у вас запланировано что-то важное - будьте готовы озолотиться с лихвой, но и много придётся поработать. Возможны предложения на сотрудничество, контакт с заграницей.

4. Привычные формы наемной работы, бизнеса, хобби, всего, что вам приносит деньги может изменится. Кто-то перестанет ездить на работу и начнёт зарабатывать дома, кто-то будет только ездить по городам и странам, а кто - то и этого не захочет. Но, как я уже говорила, возможности будут и довольно много, все начинает зависеть от нас.

5. Для успешного проживания в 2021 году нужно принять некоторые обстоятельства, которые есть сейчас в вашей жизни. Необходимо психологически окрепнуть, закалится и взять себя в руки. Если не давать волю агрессии, злости, она не одолеет вашу жизнь, и не притянет негативные события.

6. Сейчас мы в некотором роде отвоевываем любовь, своё место под Солнцем. Человек родился не для этого, и 2021 год эту ситуацию сгладит.

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7. Амбиции будут зашкаливать. Когда, наконец, удается воспрянуть ото сна, хочется браться за все, что видишь кругом. Делайте, но будьте осмотрительны! Как и во всяком году, в этом тоже есть подводные камни", - советует Рената Раевская.

Ночью 21 декабря впервые за 400 лет 5-и 6-планеты Солнечной системы - Юпитер и Сатурн - сошлись очень близко. Сближение длится 5 дней.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
26
декабря

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