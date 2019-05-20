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вторник, 21 мая 2019 02:24

Мужчину "съело" торнадо: невероятное видео изнутри бури

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Мужчину &quot;съело&quot; торнадо: невероятное видео изнутри бури
Род Тиммер снял видео изнутри торнадо. Фото: AccuWeather

Метеоролог-экстремал из США Рид Тиммер на видео показал, как выглядит торнадо изнутри.

Мужчина работает в погодном сервисе AccuWeather, поэтому регулярно снимает буйства стихий.

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Экстремальные выезды мужчина делает на специальном автомобиле Dominator 3, который может выдержать град и сильные ветры. Но однажды Тиммеру не повезло, он не успел добежать до машины и попал в эпицентр торнадо. Метеоролог не растерялся, схватил камеру и стал спиной к ветру. На кадрах видно, что смерч буквально окружил ученого и его коллег, поднимая вверх песок и камни.

Отдыхающие у курортного города Кирения на острове Кипр увидели зрелищное природное явление - водяной смерч. Воронка из воды и воздуха двигалась поверхностью Средиземного моря.

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