Мир прекрасен: показали сказочные фото дикой природы

Фото: hollandpix.com

Голландский фотограф Дик ван Дуйн делает невероятные невероятные снимки диких животных. Герои фотографий имеют чрезвычайно милый и беззаботный вид.

"Я видел фотографии животных в других художников и хотел сфотографировать сам. Мне нравятся цветы и животные, поэтому я пытался их сочетать. Я всегда ищу способов захватить природу в ее наиболее незащищенном виде", - говорит Дуйн boredpanda.

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Свои работы человек публикует в Instagram, где собрал уже более 46,2 тыс. подписчиков. Пользователи сети говорят о особом таланте фотографа замечать всю красоту природы.

Мыши вызывают не только страх, но и восхищение. Особенно, когда такие миленькие как эти. Будучи маленьким грызуном в Европе, это единственный британский млекопитающее, которое имеет хвост, который дает ей возможность захватывать стебли растений, когда он движется через длинную растительность.