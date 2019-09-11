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четверг, 12 сентября 2019 02:24

Мир прекрасен: показали сказочные фото дикой природы
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Голландский фотограф делает удивительные снимки диких животных
Фото: hollandpix.com
Голландский фотограф делает удивительные снимки диких животных
Голландский фотограф делает удивительные снимки диких животных
Голландский фотограф делает удивительные снимки диких животных
Голландский фотограф делает удивительные снимки диких животных

Голландский фотограф Дик ван Дуйн делает невероятные невероятные снимки диких животных. Герои фотографий имеют чрезвычайно милый и беззаботный вид.

"Я видел фотографии животных в других художников и хотел сфотографировать сам. Мне нравятся цветы и животные, поэтому я пытался их сочетать. Я всегда ищу способов захватить природу в ее наиболее незащищенном виде", - говорит Дуйн boredpanda.

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Свои работы человек публикует в Instagram, где собрал уже более 46,2 тыс. подписчиков. Пользователи сети говорят о особом таланте фотографа замечать всю красоту природы.

Мыши вызывают не только страх, но и восхищение. Особенно, когда такие миленькие как эти. Будучи маленьким грызуном в Европе, это единственный британский млекопитающее, которое имеет хвост, который дает ей возможность захватывать стебли растений, когда он движется через длинную растительность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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