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среда, 10 июля 2019 00:16

Крошечные пушистики: показали уникальные фото мышат
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Фото: boredpanda.com

Мыши вызывают не только страх, но и восхищение. Особенно, когда такие миленькие как эти.

Будучи маленьким грызуном в Европе, это единственный британский млекопитающее, которое имеет хвост, который дает ей возможность захватывать стебли растений, когда он движется через длинную растительность. И, наверное, ни один фотограф не захватил этих маленьких акробатов, а также Дина Мейсона с Дорсета, Великобритания.

-Я фотографировал дикую природу в течение последних 20 лет и наслаждался каждой секундой. Эта природа очаровывает меня. Я люблю мир и спокойствие природы и на открытом воздухе, и я всегда страдал от тревоги, потому что потратил 1000 часов на себя с природой и моей жизнью оборудования камеры. Я всегда считал, что он терапевтический и успокаивающий, - рассказывает фотограф.

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Фотографирования мышей урожая является захватывающим. Они могут быть очень быстрыми и предложить вызов для фотографирования.

Они невероятно акробатические и на них весело смотреть. Мыши никогда не стесняются позировать для камеры, и именно поэтому сотни фотографов пользуются возможностью посетить такие фотосеминары в Дорсете.

С целью сохранения и воспроизводства вида государственное предприятие "Хмельницкое лесное хозяйство" осуществляет переселение зубров в другие охотничьи хозяйства Украины.

Всего в Украине около 300 зубров. В Винницкой области, согласно переписи 2019 года, их 95. Это самая большая по численности популяция в стране.

Мероприятия по переселению осуществляются в соответствии с разрешениями Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

boredpanda.com
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