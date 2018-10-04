 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1386
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 954
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1179
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 576
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2070
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 12168
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4770
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2088
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 999
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 261
Фото
Все фото
7
20
7
8
20
Не сдержал чувств - тюлень бросился обнимать дайвера
Не сдержал чувств - тюлень бросился обнимать дайвера
Мини-копия мамы: показали трогательные фото кошек с котятами
Мини-копия мамы: показали трогательные фото кошек с котятами
Посетителям зоопарка впервые показали новорожденных белых тигрят
Посетителям зоопарка впервые показали новорожденных белых тигрят
Со стиркой поможет и на вокзал отведет - у мужчины появится лошадь-поводырь
Со стиркой поможет и на вокзал отведет - у мужчины появится лошадь-поводырь
Показали фото невероятно милых кроликов
Показали фото невероятно милых кроликов
Видео
Все видео
Самая старая панда в мире отпраздновала день рождения
Самая старая панда в мире отпраздновала день рождения
Как в фильме Хичкока: птицы набросились на человека
Как в фильме Хичкока: птицы набросились на человека
Целуйтесь, ребята, но не с пресмыкающимися - черепаха укусила надоедливого мужчину
Целуйтесь, ребята, но не с пресмыкающимися - черепаха укусила надоедливого мужчину
В частном зоопарке поселились милые птенцы пеликанов
В частном зоопарке поселились милые птенцы пеликанов
Турист заснял медведя, танцующего тверк в лесу
Турист заснял медведя, танцующего тверк в лесу
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 297
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1242
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5157
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9567
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 54
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
четверг, 04 октября 2018 17:37

Мини-копия мамы: показали трогательные фото кошек с котятами
20

  Комментировать

Милее самих котят, могут быть только их отношения с мамой.
Фото: earthporm.com
Милее самих котят, могут быть только их отношения с мамой. ФОТО: earthporm.com
Милее самих котят, могут быть только их отношения с мамой. ФОТО: earthporm.com
Милее самих котят, могут быть только их отношения с мамой. ФОТО: earthporm.com
Милее самих котят, могут быть только их отношения с мамой. ФОТО: earthporm.com

Несмотря на свою репутацию закоренелых эгоистов, коты могут быть хорошими родителями. Обычно они заботятся о своих потомках и без надобности надолго от них не отлучаются.

Через 2 недели после рождения котят можно приучать к людям. Однако отлучать от мамы их все еще нельзя — большинство времени малыши должны проводить с ней и остальным выводком. Это важно для образования между ними особой связи. Подборку чрезвычайно милых семейных фото котов представил ресурс Earth Porm.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непосредственная любовь: сеть радуют удивительные фото дружбы человека и животных

Ранее показали потешные фото котов в забавных ситуациях. Эти снимки доказывают, что даже взрослые коты бывают игривыми проказниками. Они нередко выдают что-то интересное и могут любого развеселить, практически ничего для этого не делая.

earthporm.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мини-копия мамы: показали трогательные фото кошек с котятами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Опубликовали перечень животных Украины, уже вымерших или на грани вымирания

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 78817
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 56594
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 48055
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 44524
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 30370
Животные
Не сдержал чувств - тюлень бросился обнимать дайвера
Не сдержал чувств - тюлень бросился обнимать дайвера
7
 Просмотров: 369
Опубликовали перечень животных Украины, уже вымерших или на грани вымирания
Опубликовали перечень животных Украины, уже вымерших или на грани вымирания
15
 Просмотров: 1026
Дети бесстрашно спасали собаку от гигантской змеи
Дети бесстрашно спасали собаку от гигантской змеи Просмотров: 567
Посетителям зоопарка впервые показали новорожденных белых тигрят
Посетителям зоопарка впервые показали новорожденных белых тигрят
7
 Просмотров: 423
В зоопарке показывают пластиковых пингвинов
В зоопарке показывают пластиковых пингвинов Просмотров: 108
Больше всего комментируют
147
У Порошенко назвали мораторий на русскоязычный контент идиотским
13
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
10
Винник назвал Майдан искусственным
8
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 130
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua