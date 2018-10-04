Мини-копия мамы: показали трогательные фото кошек с котятами

Фото: earthporm.com

Несмотря на свою репутацию закоренелых эгоистов, коты могут быть хорошими родителями. Обычно они заботятся о своих потомках и без надобности надолго от них не отлучаются.

Через 2 недели после рождения котят можно приучать к людям. Однако отлучать от мамы их все еще нельзя — большинство времени малыши должны проводить с ней и остальным выводком. Это важно для образования между ними особой связи. Подборку чрезвычайно милых семейных фото котов представил ресурс Earth Porm.

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Ранее показали потешные фото котов в забавных ситуациях. Эти снимки доказывают, что даже взрослые коты бывают игривыми проказниками. Они нередко выдают что-то интересное и могут любого развеселить, практически ничего для этого не делая.